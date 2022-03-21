知名網紅Youtuber「美麗本人」常在網路上分享觀看MV的Reaction（反應）影片，幽默風趣的表現吸引一大票年輕世代粉絲追捧；在選秀節目《大嘻哈時代》憑藉出色的饒舌表現圈粉無數，20日晚上他放出一支與多位台灣男神合作的單元劇，還不到24小時就創下2萬點閱率，被網友狂讚是「驚天動地的組合」。

Youtuber美麗本人20日晚上10點在頻道上片，標題是「俊俏美型男互助聯盟」，找來人氣歌手瘦子（陳昱榕）、知名演員炎亞綸、型男演員王陽明合作拍片，短短十幾分鐘演繹一齣單元劇，故事從瘦子要錄製新歌開始，無論怎麼唱製作人都打槍瘦子太帥了，有偶像包袱，判斷他得了帥哥病，於是製作人建議瘦子去參加俊俏美型男互助聯盟，一群人像美劇中的互助會圍成一圈，互相訴說自己的煩惱，這些人的共通點就是都是「帥哥。」，惡搞情節讓人爆笑。

開頭由王陽明打頭陣分享自己的煩惱，坦言自己原先是學商的，想當個成功的商人，因為長的太帥被找去拍電影，結果樣貌太出眾，一演就爆紅。他因此去刺青，為了讓大家覺得他不帥刺了全身，沒想到有導演說他這樣適合演兄弟，被導演相中演出《角頭》，最後出來效果充滿男人味，又更紅了，讓他很困擾。

接著輪到炎亞綸分享，自己在大學時期想和大家打成一片，但通常約他第一次，第二次就不會約他，他跑去問同學為什麼，同學說「因為你太帥了，和你出去妹子都被你把走，我們都沒得把」，搭配誇張的哽咽動作，笑點十足。

網友大讚這組合太強了。（影音來源／美麗本人Youtube 頻道）

最後輪到瘦子分享自己的經驗，瘦子說因為長的太帥，所以都沒有人認真聽他的音樂作品，讓他很難過。一旁的王陽明和炎亞綸在旁邊偷笑，直到忍不住直接笑出聲，甚至直接嘲笑瘦子是所有人裡面「最不帥的」，荒唐舉動讓網友笑噴。瘦子直接爆氣一波不忍了「我新專輯發行了，你們在乎嗎？我的新MV上架，你們看了嗎？胖子，X！」怒嗆互助會發起人美麗本人，反差笑料百出。

結局直接大反轉，「俊俏美型男互助聯盟」的成員都買了瘦子的專輯，拿出來後瘦子也消氣，伸出雙臂傲嬌喊「抱抱」，此片一岀不到24小時就創下2萬點閱率，粉絲大讚「這什麼驚天動地的組合」，同時敲碗有沒有製作公司要找3位男神一同飆戲，絕對會大爆。