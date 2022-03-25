為了不要淋到雨，有人竟在家挖地下隧道。英國林肯郡一名屋主平時會到花棚工作，若遇下雨就須撐傘過去，雖然距離不遠，但仍讓他覺得非常不方便，2年前他突發奇想，竟在自家花園底下挖了一條深3公尺、長12公尺的隧道，連接他的房子及室外花棚，他也將過程分享至YouTube，引發百萬人討論。

弗茲將挖隧道過程分享至網路，累積760萬觀看次數。(影片來源/YouTube/colinfurze)

根據《每日郵報》報導，林肯郡史丹佛（Stamford）一名YouTuber「弗茲」（Colin Furze），每當下雨時要至自家的室外花棚時，就必須撐傘過去，為了解決淋到雨的問題，他靈機一動決定挖地下隧道，2018年11月開始從他的家地板開始挖，一路連到室外的花棚底下，但耗時約1年才挖了350公分深。

弗茲提到，由於擔心作業工程太吵，因此他平時都是趁鄰居不在時才會開始動工，使用鏟子和帶有滑輪的鏟斗取出地底下的碎石，但擔心會吵到附近住戶，因此停工一陣子，直到去年3月，在他朋友辛普森（Rick Simpson）和藍伯（Tom Lamb）的幫助下，使用液壓裝置橫向挖掘，用以降低噪音，才得以重啟挖隧道計畫。

弗茲透露，每天挖出約3500公斤的瓦礫，由於隧道越挖越長，因此他還不得不建造一輛小型礦車與軌道，用於將瓦礫運出地底，「當隧道深入小屋、車庫和房子地基底下時，我們只能改用手挖掘。雖然過程很辛苦，但也是我做過的最有趣的事」。

而弗茲也將過程拍下並分享至YouTube頻道，累積760萬觀看次數，更坦言「雖然從後門走到花棚更快，但走地下隧道則很有趣，而且也不會被淋濕」，完工後隧道寬1.2公尺、高2公尺，隧道入口位於弗茲廚房的櫥櫃中，並使用鋼筋和混凝土讓構造更堅固，往下走會有樓梯通往隧道，一路連到戶外的花棚。