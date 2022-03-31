導覽人員江昭璿指出，南寮社區螢況亮眼，這幾天泥土潮溼、溫度較高，看到螢火蟲的機率很高。（江昭璿提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河區南寮社區，近年致力推動螢火蟲復育。（西拉雅國家風景區管理處提供／張毓翎台南傳真）

每年春夏交替之際是螢火蟲大量出沒的季節，鄰近關子嶺溫泉區的台南市白河區南寮社區，近年致力推動螢火蟲復育，今年雨下得早，天氣轉為潮溼，上周已見螢火蟲現蹤，而且螢況極佳，步道上可見無數螢火蟲在草叢間飛舞，南寮農村文化產業協會本周展開賞螢活動，邀請遊客來一探螢光熠熠的美景。

南寮農村文化產業協會理事長侯春南表示，去年初遭逢乾旱危機，幾乎沒下雨，螢火蟲幼蟲的食物來源如蝸牛、蚯蚓大減，成蟲也沒有露水喝，影響螢火蟲數量，社區的賞螢季也因此提前結束；所幸，今年提早天降甘霖，3月開始迎來一波波降雨，上周便出現大量螢火蟲，相當精彩。

南寮農村文化產業協會今年舉辦賞螢季已邁入第8年，過去的賞螢活動是以電話預約報名，今年首次採網路報名，成效極佳，也出現很多回流客，清明連假到來，成功帶動一波出遊潮，本周末2天各3梯次名額全部額滿，清明節原有1梯次，因為報名踴躍，還特別加開第2梯次。

導覽人員江昭璿指出，南寮社區的賞螢步道總長1.8公里，賞螢遊程時間約1小時，今年螢況相當亮眼，這幾天泥土潮溼、溫度較高，看到螢火蟲的機率很高，沿著步道走，螢火蟲不斷從步道兩旁飛出，讓許多遊客驚喜連連，大呼「值得」。

侯春南補充，為了維護螢火蟲生態，社區管制步道人數，建議民眾透過深社區度導覽體驗觀賞螢火蟲，才不會只是走馬看花，今年賞螢活動預計持續至5月下旬，有興趣的民眾可至臉書搜尋「南寮農村文化產業協會」報名參加。