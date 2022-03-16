李姓重機騎士行經花蓮北濱外環地下道時，因被曳引車逼車，所以按喇叭提醒對方，怎料該車駕駛竟將車輛停在地下道中央，手持鐮刀叫囂，怒罵對方三字經。（警方提供／羅亦晽花蓮傳真）

一名李姓重機騎士12日騎乘重機行經花蓮市北濱外環地下道時，突遭一輛曳引車逼車，李男趕緊按喇叭提醒該車駕駛，怎料曳引車駕駛非但沒有注意後方的重機，竟還將車輛停在地下道中央，手持鐮刀叫囂，怒罵對方三字經後即長揚而去。經警方調閱周邊監視器，同日在花蓮港區出口找到曳引車駕駛，依恐嚇、強制及公共危險罪嫌移送偵辦。

據監視器畫面，李男12日中午11時許，騎乘重機載著友人沿著海岸路南濱公園端一路北上，行經北濱外環地下道時，突被後方一輛曳引車逼車、超車，退到車輛後方的李男趕緊按喇叭抗議，怎料該車駕駛竟直接停在地下道中間，不讓李男過，甚至手持鐮刀，從駕駛座探頭出來，大聲叫囂、怒罵三字經等，並駕車離開。

李男心生恐懼，趕緊報案，經警方調閱周邊監視器，發現該輛曳引車出地下道後，即駛入花蓮港區且未再離開，警方也在港區出入口等候，並於下午1時許，成功攔截準備載運紙漿出港區的涉案車輛，並盤查車上的57歲的林姓駕駛。

警方表示，林男當下直接坦承犯行，員警也隨即扣查涉案用的鐮刀，訊後將依刑法恐嚇、強制及公共危險等罪移送花蓮地檢署偵辦。