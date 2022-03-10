騎士違規騎上人行道，警方發現攔查取締。（高雄市交通大隊提供／石秀華高雄傳真）

在高雄生活的亞太商業航空新聞《Orient Aviation》波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski日前在推特發文指，「多次在高雄人行道上遇到機車飆速，還被騎士按喇叭驅趕逼讓路，真的是嚴重錯誤的問題」，文中點名高市府，應注意此交通違規問題，高雄市警局交通大隊表示，已要求各單位加強取締，以保障行人安全。

針對在高雄生活的亞太商業航空新聞《Orient Aviation》波蘭籍記者Tomasz Śniedziewski於推特發文，批評騎士騎上人行道的交通違規問題，高雄市警局交通大隊今（10）日表示，已指示各單位加強取締。

交大根據高雄市人行道違規的熱點分別在，大中和華夏路口、中山一和二路段、民族路段、中正三和四路段以及五福二路段。警方指出，高市2021年取締機車行駛人行道共計14480件，今年1月統計至2月共取締2131件。

警方表示，將持續執法以維護用路人權益，同時提醒騎士，人行道主要供人行走，如機車行駛人行道可依違反道路交通管理處罰條例第45條，處600至1800元罰鍰，呼籲民眾遵守交通規則，另如有停車需求，需經過人行道，建議以牽行方式移動，以免受罰。