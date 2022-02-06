北市喊2月底微解封 陳時中：還無法判斷下一步

台北市長柯文哲喊話打滿第3劑就「微解封」，副市長黃珊珊昨(5日)也表示，若開工疫情平穩，北市考慮2月底微解封。中央疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，下一波疫情關鍵點為2月10日，現在還無法判斷到月底的情況。對此，網友在相關新聞留言表示，「病毒每天到處衝...時中原地滾動中」。

陳時中昨解釋，微解封現在還在判斷2月10日，既然要2月10日才能判斷完，現在還無法知道2月底政策會做什麼改變，基本上這波防疫警戒先維持既有強度，當然不排除會有些滾動式檢討，「不過基本上不動」，2月10日觀察這段時間才會考慮下一波該要怎麼做。

另外，陳時中提到，單一的防疫措施沒辦法代表整個疫情控制，打疫苗是不是要更鬆綁，當然可以調整但不是唯一依據。陳的說法曝光後，有近百名網友在《Yahoo新聞》相關報導底下留言，有人指出，「解封什麼? 根本沒封鎖過什麼呀，連國門也沒管制的，每天病毒收不停」、「本土增加了，沒升級還微解？」「每天一堆確診，還敢解封？」「一直讓境外進來才是重點」、「贊成柯P，Omicron不像Delta致死率這麼高」、「你最後還是宣布與病毒共存」、「何時鎖國門比較實際」；但也有人認為「不適合，因為12歲以下都沒打疫苗，會讓兒童暴露在高危險狀態」。