根據人力銀行統計，近兩年年終獎金受到疫情影響縮水不少，平均僅剩下1.13個月，讓不少上班族大呼好想離職。一名男網友就在Dcard討論區上大吐苦水，表示自己是得會十八般武藝的超商店員，而他身邊的朋友都說超商只有過年上班領雙倍薪，根本沒年終可領，因此詢問網友真的是如此嗎？引來不少有經驗的店員回覆，其實超商的年終「超敢給」！

該男網友在Dcard討論區上表示自己在某超商上班，近日想要轉換跑道，但由於即將過年，家人希望他領完年終再離職，不過他並不知道是否有年終，向身邊曾有工讀經驗的朋友詢問，都表示只有過年上班領雙倍薪水，沒有年終可領，陷入兩難的他上網發問「超商工作沒有年終獎金是正常的嗎？還是我應該要認真問一下店長？」

擁有超商經驗的網友分享自身經驗。（圖／翻攝自Dcard）

文章Po出後釣出不少有正職超商店員經驗的網友回覆，「直營的有，蠻有感的～待過的加盟則是有春節紅包」、「直營的有，加盟的看老闆」、「直營店有，而且我聽說有130k」、「直營的有，我那時候工讀，時數比較少也有5000元」、「我記得我之前待過某超商，月薪42k，春節一個月年終兩個月，如果當月營收好會再加發一萬」。

超商店員其實年終獎金驚人。（示意圖／shutterstock）

整串討論看下來，只要是超商直營門市就會比照一般企業發獎金，而且不限於正職，就連工讀也能以排班時數來按比例領獎金；但加盟店就得看運氣，遇上好的加盟主不只起薪高，獎金也有機會比直營店還豐厚。