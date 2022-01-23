台灣超商服務多元，「提供剪髮場地」也成項目之一？1名網友日前在超商內發現有人在用餐區當場為他人剪髮，對方還自備理髮圍巾與剪刀，過程中頭髮不斷散落地上、飄在空間中，讓目擊網友看不下去罵「真得當自己家？有考慮（裡頭）正在吃飯的人嗎？」

該名網友在臉書「爆料公社」發文抱怨，他日前在1間超商內的用餐座位區親眼見到1位民眾正在為其他人「剪頭髮」，曝光的照片中該民眾用超商的椅子，自備披身體的簾子，接著就拿起剪刀為對方剪髮，地上甚至都是頭髮，讓原PO看了憤怒且傻眼，直說「我真的大開眼界，真的有人把全家當自己家？」

網友在超商內發現有人在座位區當場為其他人剪髮，對方還自備理髮圍巾與剪刀，過程中頭髮散落地上、飄在空間內，讓目擊網友看不下去罵「真得當自己家？」（翻攝自臉書「爆料公社」）

該網友事後憤怒發文，「路過的人都要踩著頭髮過去，真的很噁！姐姐剪完還換1個弟弟，你沒有掃具你要怎麼掃？如果是義剪，有考慮在裡面吃飯的人嗎？妳剪的頭髮飛的到處都是，有沒有衛生觀念？」怒嗆對方說完全沒有尊重其他在超商內的民眾。

其他網友留言說，「在店內有點誇張，旁邊還有熟食，衛生安全都不管的嗎？」、「只要你不尷尬，尷尬的都是別人」、「2022員工工作項目新增：驅趕剪頭髮的顧客」、「可以問一下店員這是什麼狀況吧？然後把你的疑慮告知店員」、「天氣好可以在戶外，下雨太冷太熱就只能借地方，有看過借國小、教堂、書局的」。