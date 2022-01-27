針對近日延燒的「缺蛋」議題，統一超商、全家便利商店及萊爾富等各大超商紛紛作出回應，3家超商皆表示目前供貨皆屬正常，持續販售相關蛋品來滿足消費者需求，目前也無漲價規劃。萊爾富指出，近期前往超商門市詢問雞蛋的顧客約增2成，而近年受到疫情與天候不穩定狀況影響，尤其愈靠近年節時需求激增，廠商供貨較為吃緊，因此超商會儘早抓好需求備量，陸續供應至各門市，目前萊爾富販售的茶葉蛋與洗選生鮮雞蛋供貨仍穩定，將視各門市販售現況調配每日進貨量，數量有限，售完為止。

對於傳出有民眾到超商買不到蛋的消息，有超商業者私下表示，各家店長可以調配進貨量，也可能是門市店長視雞蛋銷售狀況而減少叫貨，不一定是缺蛋的緣故，因此認為消費者有買不到的情況應該是個案；另有業者也指出，當民眾看到新聞說缺蛋，恐慌的心理也很可能造成民眾到店一次大量掃光，導致其他顧客一時買不到蛋。