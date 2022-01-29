近期雞蛋缺貨，因為正逢年關，民眾「蛋蛋的哀傷」很快變成了「蛋蛋的憤怒」。農委會說會調度「南蛋北送」來因應，也引來網路一片訕笑，因為平時不就是南蛋北送了？農委會主委陳吉仲身為蔡總統的愛將，主管業務出問題，還要勞動總統召開國安會議要求「落實春節民生物資、物價穩定措施」，豈不應該負荊請罪？

台灣民眾很愛吃蛋，每年每人平均要食用300顆雞蛋，比美國高、比日本低，蛋品是家庭常備食材的首選之一，因此缺蛋絕對是民生大事。這次雞蛋缺貨問題再次凸顯了台灣的農業相對規模較小，在生產端多屬於小農經營，在市場端亦屬於小型市場，因此，稍有供需波動，就會對上下游造成明顯衝擊。另一方面，由於生產者多屬於小農經營，產量、需求量的預測多屬於「主觀經驗」的推定，因此更容易產生過量高估，或大幅度減產的波動。

另一方面，近期國際飼料價格飆漲，讓蛋農的成本大增，因此不少蛋農透過減產、減少飼養的蛋雞數量來降低成本。此外，據報導，去年也發生雞隻疫苗不足的狀況，很多雞隻因為受禽流感影響而造成抵抗力下降，連帶引發其他疾病，去年就撲殺了300萬隻雞，雞蛋產量必然下降。以上狀況，農委會都沒有未雨綢繆，才導致今年民眾年關難過。

消費現象有一種「逆向長鞭效應」。過去「長鞭效應」是指在下游消費者端的需求波動，導致越上游的業者（原料生產者），依照下游的訂單所推估的相關預測數據誤差累積越來越多，以致上游生產者對未來銷售量的預測大幅失常。但這次缺蛋危機所發生的「逆向長鞭效應」，則是生產端的波折導致消費者有預期缺貨的心態，而加大購買量，因此缺貨問題更難解，何況遇上農曆新年，雞蛋需求正處高峰，讓供需不平衡的現象更惡性循環。

缺蛋問題不是只有這次，其實2019年國內也曾缺蛋長達半年，農委會還因此被監察院糾正，因此除了短期的因應措施之外，農委會應思考更周全的方案，讓國內的農業生產更為健全多元，才不會讓缺蛋危機一再發生。

尤其，近年來氣候變遷劇烈，各項農產、畜牧的生產有更多風險，為了提升經濟動物自身的抗病能力，民眾亦可支持更符合動物福利、讓動物得以健康生長的特色農場，如人道飼養、非籠飼養等，讓更多具有特色的農場可以建立新價值認同，取代紅海競爭。

從水果出口大陸受阻，到雞蛋缺貨，農委會一再後知後覺，處理方式倉促無章法，主委陳吉仲應該少點政治，多點用心在主管業務上了。

（作者為國家政策研究基金會副執行長）

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