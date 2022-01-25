日前高雄楠梓公有市場發生竊案，1名李姓魚販發現2片價值1600元的烏魚子不見，回想當天一名女子詢問「蝦米多少錢？」，但最後什麼都沒買就離開，形跡可疑，報警處理。警方調閱市場監視器畫面，發現女子行竊過程「全都錄」，以車追人找到這名龔姓女子，她坦承犯案，且偷來的烏魚子還在冰箱沒有吃，願意歸還，警方訊後依竊盜罪嫌將她送辦。

楠梓警分局楠梓所今（25日）表示，20日前接獲楠梓區公有市場1名李姓魚販報案，表示攤位2片烏魚子不見，懷疑當天1名騎機車女子很可疑，因該女詢問「蝦米多少錢？」，但最後什麼都沒買就離去，對此很有印象。

警方調閱市場監視器畫面，發現女子趁老闆沒注意，拿走攤位上2片烏魚子，過程中還一度掉落地面再撿起來。警方以車追人鎖定龔姓女子（約45歲）涉嫌重大，23日通知她到案說明。

據了解，龔女供稱當天看到烏魚子想買，但身上錢不夠，才臨時起意趁攤商不注意拿走，對於自己的行為相當後悔，烏魚子還放在家中冰箱沒吃，願意歸還。警訊後將龔女依竊盜罪嫌函送橋頭地方檢察署偵辦。