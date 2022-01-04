雲林縣政府補助家戶購買廚餘機，從源頭進行廚餘減量。（張朝欣攝）

雲林縣政府為推廣廚餘減量及資源循環再利用，規畫補助民眾購買家用廚餘機，4日宣布首波編列100萬元補助300戶，若每戶每日減少2公斤廚餘，1年約可減少219公噸，還可有效減少垃圾量，落實資源循環再利用與惜食文化。

根據環保署的垃圾成分分析，運到焚化爐的垃圾有3成是廚餘，不但增加垃圾量，且容易滋生蚊蟲與產生異味，鼓勵大家吃多少、煮多少、惜食減量，從源頭減少廚餘才是對環境最友善的方式。雲林縣政府因此規畫補助家戶購買廚餘機。

雲林縣長張麗善表示，雲林沒有焚化爐，也是養豬大縣，所以她一上任就思考從源頭垃圾減量，且兼顧養豬事業永續發展，上任第1天就禁止廚餘進入養豬場，完全杜絕非洲豬瘟，展現決心保護養豬產業，同時教育與協助民眾，進行生、熟廚餘的處理與減量。

張麗善說，縣內生、熟廚餘透過化製場變成肉骨粉，或由南亞資源回收處協助製成有機資材，這幾年每年生產有機資材20萬包以上，減少4000多公噸廚餘，3年來透過有機資材經濟循環再利用，非常成功。

不過有些民眾因上班等因素不方便丟廚餘，直接把廚餘丟到垃圾桶，縣府為鼓勵廚餘減量從家戶作起，編列100萬元作為家戶購買廚餘機補助金，每戶補助20％、上限5000元，有需要者可向縣環保局申請，若反應良好，將追加編列相關預算。

張麗善指出，家庭廚餘也可變成有機資材，作為家戶盆栽、空地小農場，校園開心農場的肥料，結合食農教育，落實循環經濟與減少垃圾量。對沒有焚化爐的縣市而言，廚餘減量是非常重要的，只要持續去作，一定可以讓環境更友善美好。