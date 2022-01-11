國民黨前立委龐建國墜樓身亡 生前曾連喊3次「不公不義的台灣」

國民黨前立委龐建國今（11）早於北市內湖區的住處墜樓身亡，享壽68歲，警方獲報後已到場確認情況，詳細狀況仍在調查釐清中。網路傳出一張LINE截圖，龐在5分鐘內連喊3次「不公不義的台灣，我生不如死！」對此，國民黨副發言人楊植斗相當感慨，並承諾戰鬥藍將「持續和怪獸戰鬥」，盼能一同等待黎明到來，也讓龐安息。

據悉，龐建國今日清晨到4時38分為止在LINE某群組中連發3次「不公不義的台灣，我生不如死！」5點多開始有組員陸續為他加油，但上午7點多仍墜樓。

楊植斗今日12時許在臉書發文表示，他看到龐建國生前在LINE多次表示「不公不義的台灣，我生不如死！」結果發生這等憾事，令人相當難過與感慨，願龐安息，同時也希望大家要照顧好自己。

楊植斗強調，雖然不公義的事持續在這塊土地發生，但正因為如此，我們才要照顧好自己的情緒及身體。楊承諾，他們將持續和怪獸戰鬥，等待黎明的到來，也願龐建國能夠安息。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980