與主播妻結縭20年...龐建國墜樓前留2紙條 「我會在天上保護妳」妻深感絕望

藍營前立委、文化大學教授龐建國11日上午從台北市住家處墜樓身亡，享年68歲。消息傳出後，不少政治人物紛紛發文悼念，其中，前高雄市新聞局長王淺秋昨(11日)在臉書表示，「震撼！哀痛！拜託請大家都好好保重自己」。

龐建國1953年8月生於苗栗，曾任台北市議員與立委。他早期考取國民黨中山獎學金，赴美攻讀博士學位。1994年起，陸續加入新黨、親民黨和國民黨，2008年出任馬政府的海基會顧問，擔任兩岸談判代表；2012年取得教授資格，於文化大學任教。

警方調查，龐昨天凌晨4時許，在學生群組中連傳3則：「不公不義的台灣，我生不如死」的訊息，還有人回覆安慰他，但龐疑似在傳完簡訊後，獨自爬樓梯到13樓頂樓，社區監視器在凌晨近5點曾拍到他墜樓前身影。另外，警方在龐家發現2封遺書，一封寫著「不公不義的台灣，我生不如死」，一封向妻子邱秀珍表達「謝謝妳的愛和付出」。

龐建國墜樓的噩耗傳出後，王淺秋在臉書指出，震撼！哀痛！拜託請大家都好好保重自己，前高雄市議長許崑源帶給大家的痛還無法完全平復，只有保持健康才能照顧家人、關心國事。另外，她也說，還是要帶大家關心疫情，請大家保重。

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