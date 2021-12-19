兩性作家欣西亞因敢寫敢聊男女話題聞名，日前大S離婚、高嘉瑜被毆都不曾缺席，近日王力宏、李靚蕾婚變風波更連珠砲發，發表多篇心得分析「戰況」，有網友敲碗問「為何明知王先生有老婆，女生還願意當小三？」她點出「知名公眾、人設清新、滿足比較征服慾」是眾多小三甚至「砲友」的心態。

「首先，小三和砲友 還是有差別的，」欣西亞分析指出，一般的認知是「小三比較傾向於有放感情」，雖然也可能會有小四、小五、小六，但就是男人把他的大愛，細分給除了老婆以及這些女人，「類似分母的概念。」

欣西亞表示：「砲友呢，通常僅只於肉體上的交流，只性不愛、船過水無痕」，如果彼此覺得沒那麼有fu，就會像是免洗筷或一次性日拋，倘若性器相合，也可能一試成主顧，之後有沒有人會暈船或動情？當然有可能，畢竟張愛玲說：「通往男人心的，是胃；通往女人心的，是陰道」。女人暈船的機率通常比男人高一些。

由於無法得知王是否有投入感情，以李靚蕾的描述，欣西亞覺得這些女生「大概都是砲友居多」，若探討為何這些女生（甚至女明星）在明知此男有老婆情況下，還願意當砲友？她推測有三項因素：男生是知名公眾人物、男生的人設正面清新、滿足女人喜愛比較和征服的慾望。

1.男生是知名公眾人物

欣西亞強調：「權力是最好的春藥。」面對社經地位、成就、名聲比自己更高的男人，確實讓有些女性心蕩神馳，王力宏是知名公眾人物，能夠和他共度春宵，不免被有些女性視為「人生成就解鎖」，虛榮感漫出來。

2️.男生的人設正面清新

「蜘蛛精為什麼喜歡魅惑唐三藏？因為玷污他能為自己帶來極大的成就感。」欣西亞分析說，這種反差，往往在性愛上能帶來意想不到的高潮。尤其，今天不需要魅惑，唐僧便已經主動脫下道袍、拉開褲襠，女生會覺得是自己魅力令人無法擋，讓清新清流的情歌王子蠢蠢欲動到甚至連老婆都可以背叛，性慾更加高漲，自然「聞雞起舞」。

3️.滿足女人喜愛比較和征服的慾望

欣西亞表示：李靚蕾擁有高學歷、美麗的外表、個人人生成就也十分豐富，嫁給王力宏後更成為媒體追逐的對象，晉升上流社會，成為知名女人。睡了她老公，多少帶給這些炮友們「我贏過妳、超越妳」之感，這種心態，小三其實也有，就是「老婆再優秀又如何？我還不是得到了妳老公」，滿足女人愛比較、喜征服的心態。

看了欣西亞的精準分析，網友們忍不住讚：「簡潔扼要的說明」、「唐三藏理論真是曠世名言，我要好好收藏起來」、「第三點分析真的是(鼓掌圖)，這種心態真的超賤」、「都是為了虛榮感而已」，關於人性的討論迴響熱烈。