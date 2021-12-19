藝人王力宏宣布離婚後，前妻李靚蕾噤聲兩天後，在公投前一晚丟出王力宏約砲、召妓等震撼彈，瞬間成為新聞焦點，且大幅佔據媒體版面，公投議題似乎完全被比下去，對於為何李靚蕾的發文可以寫到讓大家比公投還更關心？作家洪雪珍分析5大原因，並透露最成功的1點，讓大家忍不住直呼：「怎會差這麼多！」

遭李靚蕾千字毀滅式爆料！王力宏傍晚悄搭機回台 低調閃避媒體

洪雪珍今(19)日在粉專指出，昨天一早原本完全不知道在四大公投之外有條新聞炸開了，後來聽到大家在談，才看到李靚蕾17日深夜PO出的近5千字長文，看完之後，對於學生轉來作家藍白拖寫的一句：「千萬別惹了聰明又會寫字的女人」，心有慽慽焉。

洪雪珍表示，已經有些作家評了這篇發文，都稱讚是好文，才具有這麼強的毀滅力，她以在媒體擔任主編多年，想從另一個角度來說明這篇發文為什麼像丟了核彈似的震撼，讓大家更清楚知道，平常在fb或blog看發文，什麼文章會被瘋狂分享、什麼文章會被滑過不讀，並以寫作的力量，說明李靚蕾爆料毀滅力超強的5大原因：

1. 顛覆觀點

王力宏出道26年，頂著名校光環，會彈鋼琴與唱歌作曲，完全符合華人社會最喜歡的形象2個關鍵字：會念書、有才華。當大家一面倒向王力宏，在他8年前宣布結婚時，粉絲心碎了，想的都是「她憑什麼」。離婚消息一出，所有的詆毀與攻擊排山倒海襲來，李靚蕾忍無可忍，發了這篇長文，其實主要是做了一件事，就是告訴大家，王力宏不僅不是大家想的那麼好，反而是出乎意料的壞，這就是此文最成功的地方，顛覆一般人長久以來的觀點，提出一個全新的視角，大家被震懾住了，心想：「怎麼會差這麼多！」

2. 內容定位

李靚蕾心裡清楚，跟王力宏結婚，擁王力宏入懷，是懷璧有罪，是粉絲最大的痛！而她的外表雖美，卻不是華人社會喜歡的好媳婦模樣，使得她莫名其妙一路黑到底。可是時代在改變，有很多女性受教育、有主見，想要自我實現，追求家庭之外的事業成功。她的內容定位就鎖定這群人發話，對象明確。

再來她用這些人能夠感同身受的概念說話，包括她原來有好學歷、高薪工作，可是這一切都放棄，走入家庭。在丈夫希望有很多孩子的期待下，一個接一個連生3個，從20幾歲到30出頭的青春年華，就在懷孕、生產與餵哺孩子之間度過，相形之下，先生卻是不間斷地約炮與召妓，如此高反差，很多女性都曾經經歷過或耳聞過，這個指控一擊就中！

3. 感性訴求

李靚蕾長年在美國就學與就業，個性外放、外表艷麗，在華人社會並不討好，於是她在寫文時，一起頭就採取感性訴求，不是潑婦罵街，也不是泣訴女人可憐，而是寫道：「我想先讓你們知道，也許對你來說只是一個小小的舉動，但對我來說意義很重大。謝謝你們在我人生最困難的時候給了我很大的安慰和力量。」感性卻不卑不亢。

緊接著第二段寫：「寫這封信是我做過最困難的決定...人生真的很不容易。也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會」為難又勇敢的大方分享，顯示她感性而大器。

4. 舉證歷歷

這就是說服力所在！前一陣子三級警戒，王力宏與朋友相聚，沒戴口罩並上傳，雖然因為王力宏答應繳交罰款，新聞很快落幕，但是這個畫面已經深印大家心中。李靚蕾在文中沒有明指這件事，但是大家都知道在講這件事，並被說服相信果真有其事！逼得其中有名女明星跳出來澄清，但是這當下你會信誰呢？

另外中國大陸另一位女星也被點名，媒體馬上上山下海把她和王力宏合拍的照片都搜出來，有圖為證，不就指證歷歷嗎？雖然兩人只是合照，大家已經開始無限想像，越看越像真有那麼一回事，再加上媒體的移花接木，不信也難。

5. 提出主張

講完自己的不堪經歷，話鋒一轉，最後幾段留給大公無私，再度拉高這篇文章的高度，也讓別人看見她之所以大義滅親的背後主張。第一她不想讓其他女生被公關操作給蒙蔽，遭遇到跟自己相同的經歷﹔第二她從未靠王力宏之力得到什麼，也堅信未來能夠靠自己養大孩子，並做孩子最好的榜樣﹔第三她不是要毀了王力宏的事業，而是告訴王力宏是他咎由自取，不愛惜羽毛，毀了前途與家庭，希望他能夠從今而後誠實面對自己。

洪雪珍稱讚，李靚蕾不僅大義凜然，還句句鏗鏘有力、擲地有聲，而且結尾與文章起頭還相呼應，指出她寫這篇文章不是為自己，也不是要毀了誰，而是女人要有能力靠自己從谷底爬起來！洪雪珍認為，這就是好文，不僅為我們上了一堂人生的課，也上了一堂寫作的課，並強調寫作能力很重要，不只有利於在職場做自我表達，也有助於在人生為自己發聲，拿回話語權，贏回公道人心。