藝人王力宏前妻李靚蕾一連串毀滅式爆料，讓王力宏過去「優質」人設也跟著毀滅，大陸官媒還批評「人設崩塌絕非偶然」，李靚蕾的爆料除了引起各界震驚，沒想到還有人一片哀號。一名網友表示，有音樂舞蹈學院的學生，因畢業論文研究王力宏的歌《花田錯》，如今也被迫改題，並忍不住抱怨早知道就選另一個天王周杰倫了。

一名網友在微博表示，有王力宏的歌迷是某大學音樂舞蹈學院音樂表演系學生，畢業論文的研究題目是流行音樂，並以《花田錯》為主要研究對象。該篇論文指出，王力宏引用京劇中的《花田錯》改編成情歌，成功將流行音樂和戲曲風格完美結合。

有網友貼出某大學音樂舞蹈學院學生的畢業論文爆料，該學生原本要以王力宏的歌《花田錯》為主要研究對象，後來無奈改題。（組圖／截自抖音）

該名學生原本是想以《花田錯》為例，探究流行音樂與戲曲元素的融合，沒想到李靚蕾的毀滅性發文，讓王力宏的人設也一夕崩塌。網友並貼出對話紀錄截圖，該名學生18日凌晨傳訊息詢問指導老師，因為王力宏最近出事了，想問論文寫了劣跡藝人的歌會不會有什麼影響，無奈詢問還能不能修改題目？並悲情的貼上大哭的表情符號，指導教師則回應「同意修改後開題」。

此外，聊天紀錄中該名學生也怨嘆，當初選題是從陶喆及王力宏之間二擇一，覺得兩人算是中國風流行音樂的代表人物，但因為陶喆之前曾婚內出軌而淘汰他，覺得王力宏近幾年算是安分守己專心做音樂，沒想到「不鳴則已，一鳴驚人，我服了我當初就應該選周杰倫」。

貼文曝光後，引起眾人同情，網友紛紛回應，「太可憐了你」、「笑死，太悲傷了」，有網友建議論文主題乾脆改成「論劣跡藝人自我塌房實錄——以歌曲花田錯為例」，還有人奉勸寫論文最好避開關於藝人的題目，或者至少應該選女歌手，直言「女歌手塌房幾率遠小於男歌手」。