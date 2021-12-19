王力宏前妻李靚蕾17日深夜的毀滅式爆料，抖出王力宏約炮、召妓等震撼彈，消息一出，馬上又令人想起前不久也發生類似情形的另外兩位男藝人羅志祥與吳亦凡，都是被爆料後形象一夕崩壞。有網友揪出王力宏、羅志祥、吳亦凡的最大共通點，「渣男密碼」曝光讓眾人笑翻。

這名網友昨(18)日在《PTT》八卦版表示，「我發現了王力宏、羅志祥、吳亦凡的共通點，王（ˊ二聲）力（ˋ四聲）宏（ˊ二聲），羅（ˊ二聲）志（ˋ四聲）祥（ˊ二聲），吳（ˊ二聲）亦（ˋ四聲）凡（ˊ二聲），都是（ˊ二聲）（ˋ四聲）（ˊ二聲）」。

貼文一出讓眾人笑翻，網友紛紛回應「聲韻學專家」、「音韻學大師？」、「好啦，念在你有梗」、「蠻厲害的」、「都代言過麥當勞，笑死」、「空幹王終於抓到交替了，哈哈」、「笑死，你好強」、「X我的也是2 4 2聲欸，我怎沒這困擾QQ」。

也有網友認為「共通點：帥、男的」、「不要拿後兩者來跟前面已婚的比」、「認真說，羅好多了」；除了王力宏、羅志祥、吳亦凡三人之外，還有網友點名「林俊傑：看著我幹嘛」、「王建民」、「吳克群XD」，甚至有網友笑回「習近平表示：你找死？」、「羅智強：躺著也中槍」，超歪樓舉例讓一堆人笑瘋。