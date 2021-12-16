物料、包材全面調漲，許多連鎖餐飲業都陸續調整價格，有網友好奇，外食價格飆漲，是不是在家自己料理會更划算，引起網友熱議，不少網友認為「人數」是關鍵，煮的份量越多越划算。

一名網友在PTT的WomenTalk板發文表示，最近外食瘋漲，在外吃一餐都要花百元以上，但如果自己煮的話，花400元就可以買好一星期的食材，每天煮個蔬菜湯、煎個豬肉，一餐大概50元就可以解決，好奇詢問自己煮是不是比較划算。

不少網友認為「人數」是關鍵，煮越多越划算，「人數是重點」、「家裡人數多煮大量才便宜，一個人只能簡單煮」、「超過兩人比較會有省錢效益出來」、「如果一個人吃煮三菜一湯，花費的時間金錢不如去買便當」、「沒有省，外面吃肉可能才三片，自己煮會下一盒」。

此外，也有網友以時薪推算，1人料理一餐，從備料、烹煮到善後的時間少說也要花上一小時，以最低薪資算就是160元，再加上去市場挑選食材的時間、油錢，以及料理食的水電成本，其實沒有便宜到哪裡去，會覺得省只是沒有把付出的勞力與時間算進去而已。