12月在本週將進入快樂的聖誕節假期，但是新冠肺炎Omicron變種病毒正肆虐歐美國家，並正入侵各國，而且擴散速度是前所未見的快，法國總理卡斯泰（Jean Castex）稱Omicron病毒是以「閃電般」的速度傳播，真的有這麼快、這麼驚人嗎？

筆者平日就時時追蹤許多全世界知名的公衛專家Twitter帳號，其中從前任紐約市健康與心理衛生局長Tom Frieden的最新推文，可以知道他形容Omicron病毒，是他在傳染病爆發工作的這30多年，從未看過如此這般的傳播速度，他更說Omicron病毒在沒打過疫苗的人群中，傳染性跟麻疹可能是一樣迅速的，但是Omicron潛伏期短，病毒倍增的時間也更短更快。

從此美國紐約市前衛生局長的形容當中，可以得知若Omicron病毒的R0值與麻疹一樣，麻疹平均R0值為18，然後假設全世界的人口在同一片土地上生活，經過2.5天就可以傳給下一個人的話，那只要花20天的時間，全世界近80億的人口就通通被感染確診了，所以這是非常驚人的傳播力。

然後今天下午也傳出美國出現Omicron首例死亡個案，但據傳是未接種任何一劑疫苗的病例，另外，美國CNBC電視台主播兼知名分析師Jim Cramer，他昨日宣布本人陽性確診，而他已經打過3劑莫德納疫苗，他本人懷疑就是Omicron的威力所致，所以不管有沒有打過新冠疫苗，Omicron病毒的來襲不容小覷。

但是筆者也說過，Omicron傳染力雖高，但是致死率才是關鍵，而按照現在的數據，致死率還是相當的低，以爆發點的南非最新COVID-19數據，近7天平均死亡人數44人、近7天平均新增確診人數19,400人，得出致死率只有約0.22%，已經與流感的0.1%到0.2%差不多，而且南非的疫苗覆蓋率只有30%。而英國近7天平均死亡人數112人、近7天平均新增確診人數82,808人，致死率更低僅有約0.13%，所以可以合理預期施打率高的國家，不會比南非嚴重。

所以，Omicron疫情看似可怕，讓美股四大指數幾乎快全跌破頸線，但Omicron病毒還是有可能是老天的禮物，有可能終結COVID-19疫情，大規模感染但不致命，等於是天然的疫苗效力，讓人類與病毒共存。

而台股在12月的表現比亞股都要強，也比近期的美股強勢，可以想像當美國走出疫情恐慌後，台股有機會漲的更快更強，越過18034點歷史高點，應是可以樂觀期待的一件事，所以台股跌也不會跌到哪裡去，要先積極進場找好買點，不然等到外資「求饒式」買盤進場認錯時，投資人才進場的話，反而是幫外資抬轎！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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