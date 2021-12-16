45歲金曲歌王王力宏和小10歲李靚蕾8年前閃婚，近來兩人頻傳婚變，昨(15日)週刊更爆出兩人已經離婚，昨王力宏也發聲明證實已經提出申請，消息一出引來各界評論，網紅「廣告小妹」說，看完離婚聲明，最讚賞男方官宣承認自己的不足，兩人好聚好散，「無論是發自真心還是公關手段，都是一個好跡象。」

昨王力宏擋不住外界詢問聲浪，終於在社群網站表示：「在這些年的婚姻當中我做的不足的地方太多了，也感到很遺憾」，兩人因為對生活方式有不一樣的想法，所以決定分開，並已經提出申請，未來兩人還是一家人，感謝外界關心。

廣告小妹回應王力宏離婚新聞。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

對此，廣告小妹先發文：「一如既往，離婚送上祝福。兩個不適合的人分開，成全未來兩個幸福家庭」，並稱讚王力宏先承認有不足，希望外界別把矛頭指向前妻。稍後，廣告小妹又回應，每次名人離婚消息爆發，總有網友會留言：「小孩好可憐」，但她向來鼓勵將生育跟婚姻分開，「婚姻的開端和結尾，可以和孩子無關。所以我到現在都不能理解，為什麼中國不能讓沒有婚姻關係的人植入胚胎。單身，也有生育權。」

廣告小妹進一步說，很多人生完小孩後才發現無法給孩子們快樂，「甚至更多的夫妻，是在共同撫育小孩以後，驚覺『原來我們不適合』」，她不知道什麼叫做真正完整的愛，雖然她出生自雙親家庭，「可我從來沒有感受過來自父母完整的愛。精確點來說，是他們給的不是我要的。我和我娘很難和平共處，我爹對我很好但他天生比較冷」，並表示為了孩子選擇不離婚選擇委屈不離婚，很高機率叫做「自以為是」，愛的多寡跟離不離婚沒關係，「沒有責任感的人，怎樣都會缺席」。

見此，網友回應：「生在王力宏家已經是投胎小能手了，擔心那3個孩子不如擔心擔心自己吧」、「愛的形式可以有很多種，不一定要是夫妻的身份才能給孩子愛」、「完全同意，父母不快樂，孩子也不會快樂，再婚後反而幸福的例子也很多，中國文化在這題真的是陋習。」、「長期吵架不離婚的怨偶，這種高風險家庭下生存的小孩真的會非常辛苦，尤其往後心裡真的會受相當大的影響」。