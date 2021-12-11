《中天電視》新聞台轉型一週年，從電視到網路平台，面對客層與閱聽習慣的不同，努力的順應時代潮流做出蛻變，獲得廣大民眾熱烈迴響。旺旺集團董事長蔡衍明特別為此錄製影片，除回顧「中天重生一週年」，強調只有中天電視才是正港台灣人的電視台，重申中天新聞人「真道理性，真愛台灣」的理念，「兩岸好，台灣才會更好」的核心價值。

今天是中天電視「重生」滿一週年的日子，蔡衍明董事長分別在臉書、抖音等平台發表影片，回顧他捍衛中天新聞與言論自由的心路歷程，包括在去年11月18日《中天新聞》換照記者會上，NCC主委陳耀祥表示：「我們調查的結果來講的話，並沒有辦法直接證明，中天電視有拿到中國政府的各種補助。」去年11月22日，旺董在自由廣場上開講，痛批政府動不動就拿「假新聞」污辱中天所有新聞人的能力；而一向是競爭對手的聯合報發行人王效蘭，去年更現身中天遊行活動，力挺旺董堅持言論自由、不滿蔡政府關中天。去年12月11日《中天新聞》關台倒數，全體中天新聞人群聚發表心聲，一起為中天的重生加油打氣。

旺董在影片中強調，他的理念很單純，就是「真道理性，真愛台灣」、「兩岸好，台灣才會更好」，我們是台灣人就是中國人，大家要一起在這個基本理念上共同奮鬥。他也在貼文中強調，「只有中天電視才是正港台灣人的電視台」！中天電視永遠站在正義的一方，為人民監督政府！請大家用力分享！將正能量散發出去！旺董說，面對不公不義的強權，中天新聞人以「真道理性 真愛台灣」的理念，更以「勇者無懼、強者無敵」的態度，堅守媒體第四權！這一年，過程雖然艱辛，但我們不僅挺過來，更達成諸多里程碑！讓我們備感欣慰的是，愈來愈多的民眾開始覺醒。

《中天新聞》轉型一週年，已創下YouTube家族頻道訂閱數共突破1100萬紀錄，在台灣新聞相關頻道中互動率也高達友台2倍，會員數也在全台名列前茅，這些都是《中天新聞》全體人員始終如一、堅守崗位為台灣人民監督政府，所獲得的佳績與肯定。