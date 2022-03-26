北市勞動局長諷藍營「萬安警報」 柯P神回：萬安演習要擴大舉行

年底選舉將近，北市勞動局長陳信瑜卻傳出公然要求公會代表，力挺自家長官、副市長黃珊珊參選台北市長，遭國民黨痛批行政不中立，陳在預擬的辭職聲明中，更嗆藍營無情追殺是因爲「萬安拉警報」。對此，台北市長柯文哲意有所指表示「萬安演習還是要擴大舉行。」

陳信瑜日前在新春工會茶會上，公開要工會代表支持黃珊珊，這樣她才能繼續留任，甚至以標案相逼，上述對話錄音檔曝光後，遭國民黨北市議員連番砲轟，連綠營也加入圍剿，最後還鬧得柯文哲在議會的施政報告「被散會」，成為任內首例。

被視為台北市長熱門候選人的國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中及和柯文哲今齊聚在同一場合，柯文哲入場前被問到有關陳信瑜「萬安拉警報」說法時，他意有所指表示「萬安演習還是會擴大舉行。」隨後快步離去，不多做回應。

蔣萬安則認為，陳信瑜身為台北市政府官員，近期因她違反行政中立及後續一連串不當的反應， 柯市長昨天已為此道歉，接下來重要的是，市府面對議員的各項質疑，應該要清楚的對外說明。