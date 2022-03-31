台東民眾因不滿保險公司理賠刻意刁難，31日特地以拖吊車將廢棄車輛擋在保險公司門口。（蔡旻妤攝）

台東民眾因不滿保險公司理賠刻意刁難，31日特地以拖吊車將廢棄車輛擋在保險公司門口。（蔡旻妤攝）

台東吳先生31日以拖吊車將另1輛廢棄轎車堵住台東市某保險公司的出入口。吳先生不滿表示，他去年發生車禍，事後向保險公司申請理賠，卻遭到刁難，一氣之下決定以此表達抗議。保險公司無法受訪，僅表示相關理賠都按公司規定進行。

「保二十年了！保險費好幾十萬，出了事卻不理賠」吳先生氣憤表示，工作用的拖吊車去年車禍導致吊桿損壞，他說，當時保險公司叫他自行修理，報價過後保險公司也同意理賠。

未料，今年他提出理賠申請，卻遭到保險公司再三刁難，要他提供海關報價進價證明，也就是成本證明，讓他相當火大，不僅如此，保險公司從頭到尾未派人關心，每次僅電話連絡，讓他感覺被忽視。

他進一步表示，全家人很相信這家保險公司，家中所有車輛也都向這家公司投保，投保約有20年，豈知一出事保險公司都刻意刁難。

台東民眾因不滿保險公司理賠刻意刁難，31日特地以拖吊車將廢棄車輛擋在保險公司門口。（蔡旻妤攝）

台東民眾因不滿保險公司理賠刻意刁難，31日特地以拖吊車將廢棄車輛擋在保險公司門口。（蔡旻妤攝）

對此，保險公司表示無法受訪，僅表達一切相關理賠程序，都依照公司規定進行。

此外，抗議現場火藥味濃，附近的李姓居民同時向保險公司表達抗議。李先生投訴，保險公司的員工經常將車輛停在他家門口，讓附近居民無法進出，相當惡劣。