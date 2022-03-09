傳銷事業營業所「喬遷」前 記得事先報備 16:122022/03/09 工商 譚淑珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公平會9日指出，眾聯國際事業股份有限公司從事多層次傳銷，變更營業所，未事先報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。 公平會表示，眾聯公司係於2016年5月向該會報備從事多層次傳銷，主要銷售食品。原報備之營業所位於新北市板橋區，嗣於2021年6月遷址至台北市大安區，惟遲至同年10月始向該會報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。 歐盟開始審核 前蘇聯3共和國申請入會案 民眾申請石門水庫免費入園碰壁 怒批相關單位沒做好準備 #報備 #營業 #公平會 #眾聯 #從事 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本經團聯呼籲重啟觀光客入境 17:322022/03/08 財經 北市推新屋無違建 卻有千戶違規 04:102022/03/09 地方新聞 羅東響應綠化城市 做愛心換免費易開罐植栽 15:152022/03/09 生活 獲ISO 26262認證 群聯搶攻自駕車、電動車 04:102022/03/09 產業．科技 權證星光大道－群聯 法人續喊買進 04:102022/03/08 證券．權證 不要今天公祭、明天忘記 「消防5法」修法有優先處理必要 13:402022/03/09 政治 防疫不鬆懈 新北清明掃墓取消法會 線上祭祀也可行 10:342022/03/09 生活 連睡覺都戴口罩！ 民眾黨為婦女健康發聲 14:092022/03/08 生活 竹縣律師社工跨域合作「法福門診」社會安全網更緊密 14:202022/03/09 寶島 供不應求、價格調漲、產能滿載...利多加持 台灣光罩今年更旺 04:102022/03/09 證券．權證 社評／後後冷戰 中美的抉擇時刻 04:102022/03/09 焦點新聞 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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