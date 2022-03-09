公平會9日指出，眾聯國際事業股份有限公司從事多層次傳銷，變更營業所，未事先報備，違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定，處新台幣5萬元罰鍰。

公平會表示，眾聯公司係於2016年5月向該會報備從事多層次傳銷，主要銷售食品。原報備之營業所位於新北市板橋區，嗣於2021年6月遷址至台北市大安區，惟遲至同年10月始向該會報備，已違反多層次傳銷管理法第7條第1項規定。