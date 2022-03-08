陳男表示因在北部念書的兒子放假回家想吃鹹油條，因此才騎車出門買，對酒駕行為感到懊悔。（警方提供／吳建輝南投傳真）

53歲陳姓男子日前騎乘機車安全帽扣未扣遭巡邏員警攔查，意外被逮到酒駕，酒測值達0.38，陳男表示因在北部念書的兒子放假回家想吃鹹油條，因此才騎車出門買，對酒駕行為感到懊悔，警方訊後將陳男依公共危險罪移送法辦，而酒測值0.38恐遭罰2萬2500至3萬3500元，加上安全帽未扣罰金，這頓早餐最高恐要花上3萬4000元，堪稱南投最貴鹹豆漿。

南投縣埔里分局愛蘭派出所警員卓淨如、鄭宇哲本月5日清晨7點左右，在南安路與應一街口發現陳男安全帽未扣，因此上前攔查準備開單，在開單過程中發現陳男身上有酒味，因此進行酒測逮到陳男酒駕，陳男也坦承酒後駕車，訊後遭移送南投地檢署偵辦。

而陳男應訊時供稱，是前一晚7、8點的時候在家裡與朋友喝酒，大約喝了600毫升左右的高粱，不知道酒精還沒代謝完，隔天起床因為在北部念書的孩子難得回來，之前就指定說要吃鹹油條當早餐，所以才會一大早就騎車出門，對於酒駕行為感到很懊悔。

警方表示，安全帽扣未扣視同未戴安全帽，呼籲民眾勿心存僥倖，而喝酒過後一定要有充分休息，才能將酒精完全代謝，呼籲民眾要解決宿醉最好的方法就是多喝水與多休息，前一天如果有喝較多的酒，建議隔天就不要開車、騎車，避免酒精未代謝完畢，造成酒駕卻不自知。

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