嘉義縣市人口老化，道路上常見銀髮族騎機車、腳踏車代步，60多歲蔡姓婦人騎機車緊急煞車後造成「左手肱骨擠壓性的壓迫性骨折」，醫師斐有成表示，急煞車的車速加上身體的慣性衝擊力，肱骨有如伸縮鏡頭般凹進去，就容易骨折，體質疏鬆者更要注意。

蔡婦日前騎機車外出，為閃避轉彎車輛緊急煞車，當下聽到「啪」一聲，但不以為意，仍繼續工作，不料後來左肩疼痛難當，原本想找國術館「喬一下」，家人勸阻，她到天主教聖馬爾定醫院就醫，X光檢查竟是左手肱骨擠壓性的壓迫性骨折，醫師以內固定骨板手術治療後已出院。

醫院骨科主任裴有成表示，車禍事件常發生肱骨骨折，但像蔡婦緊急煞車而造成的擠壓性壓迫性骨折較少見，可能因緊急煞車，突然用力過猛，導致肱骨頸骨頭坎入肱骨頭內，斷處像伸縮望遠鏡式的擠在一起，骨頭移位且會劇烈疼痛。

斐有成指出，騎機車的人通常會握著龍頭把手，緊急煞車本身就有車速，慣性下身體就會有衝擊力，肱骨就像伸縮望遠鏡似地坎進去了，若本身可能有骨鬆情形，更容易因為外來壓力而導致骨折了。

裴有成表示，車禍事故、運動傷害或工傷事故、高齡骨質疏鬆者常好發肱骨骨折，若狀況穩定、骨折沒有移位，可採取固定式的保守治療，騎車或開車若發生「撞」況，且有身體不適情形，還是就醫，由專科醫師檢查診斷以尋求治療之道。