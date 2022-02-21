新竹56歲陳姓婦人，半年前車禍造成右側上臂骨折，經手術及石膏固定後癒合，但右肩關節、手肘和手腕活動角度受影響，甚至因關節疼痛不能入睡，經過中醫大新竹附設醫院中醫科醫師黃詩偉以針灸積極治療約1個月後，目前已經恢復正常生活。

陳婦求診時稱，車禍右臂骨折後，有做過半年復健治療，仍不見好轉，洗澡、穿衣、曬衣服等正常作息都受到限制。

黃詩偉在動作評估和觸診時發現，陳婦右肩關節和肘關節因術後固定時間較久，形成關節沾黏，也因沾黏程度太嚴重，即便進行半年復健，關節活動度的恢復仍有限。

黃詩偉以針灸積極治療約1個月後，將沾黏關節逐步拉開卡卡的角度，陳婦回診時說夜間疼痛感消失，己可以好好睡覺了。

陳婦案例是找到活動不順的患處，利用針灸，在天宗、肩貞、尺澤等穴位，針對肩關節和肘關節腫脹沾黏的部位進行鬆解，及肩膀周圍因長時間固定而無法正常活動形成僵硬緊繃的肌肉治療，讓肌肉恢復原本的狀態。

黃詩偉指出，手術後造成沾黏很常見，若因沾黏造成疼痛不敢活動，無法正常活動後會造成更嚴重的關節沾黏，形成惡性循環。

臨床上因每位患者病況都不相同，需要透過醫師針對患者進行動作評估，才能夠精準地找出問題根源、對症治療，針灸主要是透過反覆刺激肌肉緊繃之處，讓肌肉改變張力，降低緊繃感，進而使肌肉恢復正常狀態。

黃詩偉提醒，除了針灸之外，還需配合伸展關節的衛教動作，患者回家持續活動，將沾黏的關節逐步拉開，再搭配消腫的藥，讓沾黏不再影響日常生活。