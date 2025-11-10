肺炎長年位居台灣十大死因第三位，每逢秋冬更隨著流感及多種呼吸道病毒活躍，對高齡長者與慢性病患者威脅甚大。為守護社區健康、提醒民眾及早防護，亞東醫院響應世界肺炎日，舉辦「世界肺炎日民眾衛教活動」，藉由淺顯易懂的衛教講座與互動問答，帶領民眾深入了解肺炎預防與疫苗接種觀念。亞東醫院副院長彭渝森指出，肺炎並非無法對抗，只要「提早預防、正確識別、及時治療」，就能大幅降低風險，守護家人健康。

72歲的郭阿嬤患有糖尿病與慢性心臟病，去年冬天出現輕微咳嗽與倦怠，原以為只是「小感冒」，沒想到短短兩三天後症狀迅速惡化，出現高燒與呼吸急促，家人緊急送醫後確診為肺炎，並住院治療近兩週。郭阿嬤回憶，那時以為忍一忍就好，沒想到會變那麼嚴重。現在知道要趕快看醫生，大家也要記得打疫苗保護自己。這段經驗也讓家屬深刻體會，肺炎不是小病，不僅危害個人健康，更會影響整個家庭生活與照護負擔。

亞東醫院響應世界肺炎日，舉辦「世界肺炎日民眾衛教活動」，藉由淺顯易懂的衛教講座與互動問答，帶領民眾深入了解肺炎預防與疫苗接種觀念。（亞東醫院提供）

家庭醫學部主任陳志道醫師說明，長者免疫反應較弱，症狀常不明顯，若拖延治療，肺部感染擴散或併發菌血症、敗血症的風險將倍增。透過郭阿嬤的經驗提醒大家，高齡者若有呼吸困難、精神不振或食慾下降的情況，不能拖延，應立即就醫。

陳志道指出，肺炎病因多元，其中以肺炎鏈球菌、流感病毒、呼吸道融合病毒（RSV）最常見。預防肺炎最有效的方法之一就是接種疫苗，其中肺炎鏈球菌與流感疫苗可有效降低住院率、重症與死亡風險。

典型肺炎症狀包括發燒、咳嗽、呼吸急促、胸痛、疲倦、食慾不振等；若症狀持續惡化、喘到難以講話或精神不佳，應立即就醫。他進一步補充，RSV過去多被視為「小孩病毒」，但近年高齡患者感染比例上升，甚至可能引發重症。其症狀易與感冒混淆，不可輕忽，目前已有RSV疫苗供高齡與慢性病族群自費接種，可與醫師討論評估。

至於，打了疫苗就不會得肺炎了嗎？陳志道指出，疫苗無法百分之百避免感染，但能顯著減少重症、住院與死亡，是目前最有效的保護方式之一。他提醒，65歲以上長者、慢性病患者（如心臟病、糖尿病、慢性腎臟病、COPD等）、免疫功能低下者、長照機構住民、吸菸或長期二手菸暴露者，感染後更可能重症，務必提高警覺。

陳志道補充，呼吸道疾病防護不是單一措施，而是「疫苗＋日常保健雙軌並進」。只要從生活小細節著手，就能有效降低感染與重症風險，守護自己與家人，安心度過秋冬。

日常防護五重點包含，1. 勤洗手、戴口罩，避免手部接觸眼、口、鼻。2. 保持室內空氣流通，降低病毒聚集風險。3. 遠離菸害，吸菸者罹患肺炎風險可提高數倍4. 規律運動、均衡飲食，增強免疫力。5. 出現呼吸困難、持續高燒或意識異常，應立即就醫

彭渝森表示，亞東醫院將持續推動肺部健康照護，不只關注肺炎防治，也希望透過宣導「預防勝於治療」的理念，與社區民眾攜手守護健康。