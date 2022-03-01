今年三天的228連假已於昨日結束，高速公路局統計，假期間平均國道全線雙向交通量113.7百萬車公里(mvk)較110年增加3％，平均事故件數約158件較110年增加47％，整體壅塞狀況在交通量及交通事故增加下，較110年和平紀念日連假略增，國5部分則略有改善，顯示整體疏導仍發揮一定成效。

交通量統計方面，連假期間每日雙向交通量介於110.1~116.2百萬車公里(mvk)之間，平均交通量113.7mvk，較110年228連假平均110.8mvk增加3％；其中，南向交通量以首日之62.7mvk最高，北向以第3日之60.8mvk最高，雙向以首日116.2mvk最高，是平日的1.3倍；另國5平均交通量為3.1mvk，與110年同期平均之3.0mvk相近，惟仍為國5平日之1.2倍。

連假平均肇事件數約158件，較110年大幅增加47％，其中首日肇事件數達189件，較110年增加56％，肇事件數高於111年元旦(單日最高144件)及春節連假(單日最高169件)，影響國道車流甚鉅，但在高速公路局與國道公路警察局攜手合作下，加強迅速排除事故，事故處理時間多數在20分鐘內。

國道行車情形，本次連假每日壅塞比例(即每半小時行駛速率低於40公里之路段與時段占全路段全日比例)介於1.5％~2.5％之間，平均為2.1％，較110年228連假平均1.6％增加0.5％，主要受到交通量增加及事故影響。整體而言，在用路人配合各項國道交通疏導措施下，雖有局部路段因交通量過度集中或事故影響而出現壅塞情形，但不致嚴重壅塞。

國5交通狀況部分，南向在實施匝道封閉及高乘載管制下，路況大致正常，車速大致能維持40kph以上，第1、2日南向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減3％；北向在實施高乘載管制下，第2、3日北向尖峰日平均壅塞比例較110年淨減2％，本次國5整體路況較去年略有改善。

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