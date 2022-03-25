炎洲集團公布110年財報，炎洲(4306)110年全年合併營收171.82億元，稅後淨利8.68億元，每股獲利為1.47元；新洲(3171)110年全年合併營收18.39億元，稅後淨利1.01億元，每股獲利為1.64元。

新洲110年EPS為1.64元，董事會通過股息配發每股現金1.57元，配息率為96%。新洲在台灣的營運未受疫情衝擊影響，持續受惠於台商資金回流在台設廠，進而激發包裝材料需求暢旺等因素，帶動110年營收較去年同期成長18%，未來將持續規劃在中彰投、台南及高雄等地區投入新營業據點及業務人力進行積極開發，續行「擴張策略」因應此商機，惟因物料大幅上漲影響110年毛利率表現，將持續針對大宗規格統購產品開發新供應商，以提高進貨成本優勢，力求毛利率提升；在大陸區營運方面，將嘗試線上渠道開發，進而帶動新客洽詢與交易機會。在商品開發及營運管理方面，將持續投入新電子材料及環保包裝材料開發，並將強化供應鏈管理及跨足國際貿易等業務，新洲預估111年營運動能足，業績獲利有望穩定攀升。

炎洲110年EPS為1.47元，董事會通過股息配發每股現金1元，配息率為68%；炎洲110年持續秉持聚焦核心產業及專注主要產品經營理念，加上整體包材需求也因全球經濟活動回穩而攀升，110年合併營收171.82億元較去年同期成長23%，110年合併毛利率持續維持在17%的高檔水位，110年合併營業利益亦較去年同期成長44%，惟因業外認列大陸子公司萬洲石化處分案之減損損失，稀釋全年度獲利，最終結算稅後淨利8.68億元，EPS為1.47元。

展望今年，包材業務方面，炎洲看好包材的業績表現將因後疫情時代零接觸商機而持續攀高，預料產業成長趨勢不變。營建業務部份，在林口的預售案「旺洲逸品」，案量30億；在新莊的預售案「炎洲旺年匯」及「炎洲THE ONE」，案量分別為10億及18億，3個預售案皆已完銷，預估總銷金額約60億元，預計111~113年完工交屋貢獻獲利。

特化業務部分，炎洲已於111年1月通過科技部科學園區審議，規劃進駐中科虎尾園區，投資約8.6億元設廠，新廠主要研發感光性材料、顯影劑、清洗劑、矽烷類電子級材料及循環經濟等電子級化學品產品與技術，應用在IC、面板及封裝等產業製程，以促進中台灣形成高科技產業聚落，同時致力研發符合半導體製程所需的高精度高品質產品，提供國內半導體高階製程使用，產品也持續投入製程廢液回收再利用，符合循環經濟趨勢，炎洲將持續擴充產能並發展自有品牌，提供半導體產業更優質的產品及服務，新廠預計於112~113年正式量產貢獻營收。修枝剪葉進度方面，大陸子公司萬洲石化處分案是「修枝剪葉」計劃中最重要的一個里程碑，炎洲預計將本交易案的價款全數用於償還現有銀行借款負債，年度可節省約2,700萬元的利息費用，可有效降低集團資金成本並提高未來獲利及優化財務結構。