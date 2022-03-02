主計總處每五年辦理一次的「工商普查」將自今年6月起進行實地訪查工作，本次訪查的是業者於110年生產、營運、僱用等相關資料，未來可供回溯修正之用，並做為批發零售、受僱員工、工業生產、製造業投資及營運等調查的母體。

主計總處為辦理110年工商普查（工業及服務業普查），於今（2）日召開普查業務研討會議，由主計長朱澤民主持，會中敲定普查作業規劃及推動時程。

主計總處指出，本次普查將動員一萬多名人力，預計訪查150餘萬家企業或場所，本次普查採網路填報、派員訪問多元方式進行，受訪廠商可提前於5月18日～6月30日先行上網填報，實地訪查則定於6月1日～7月31日進行。

主計總處表示，工商普查是每五年辦一次的基本國勢調查，自民國43年首次創辦，今年是第14次辦理，普查目的在蒐集工商業的經營概況、生產結構、資源分配及各項營運特徵，一方面可以校正過往幾年的統計數字，二方面可以做為未來各類經濟活動調查的抽樣母體來源。