台中市興中街民宅大火釀成6死6傷慘劇，也住大樓的屋主莊婦，收租做環保，大門、樓梯堆滿雜物，疑助長火勢、妨害逃生及救災，莊婦昨天下午被救援人員從電梯出來，意識清醒、無明顯外傷，警方漏夜偵訊後，今天上午將會同火調小組人員，將她帶往現場進行調查，追查案情。

中市興中街發生民宅大火釀6死6傷慘劇。（民眾提供）

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警方表示，目前仍緊急聯繫罹難家屬，進行後續追查。台中地檢署也緊急成立專案小組，檢察官到事故現場了解，並指揮蒐證調查，釐清火災事故發生原因，台中地檢署襄閱主任卓俊忠表示，警方調查後報請相驗，檢方將同步指派專責檢察官、法醫進行後續相驗事宜。