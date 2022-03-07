消防局去年查報的樓層圖。（民仲提供）

興中街集合式住宅裝安全門違規。（民眾提供）

台中大火6死 消防局曝大樓全堆雜物：沒有延誤搶救

台中市6日發生6死6傷的火災悲劇，中區興中街一棟7樓集合住宅，下午4時許發生火警，因火勢自低樓層開始延燒濃煙上竄，全棟建築迅速陷入暗黑煉獄中，住戶攀在6樓外牆仍被濃煙吞噬。消防局第七救災救護大隊組長林建男今天說，起火點還要火調人員調查，主要是梯間堆滿雜物影響救援。

林建男說，因為燃燒很嚴重起火點還要火調人員進一步調查。因興中路停很多車輛，雲梯車要腳架伸的越開、升的越高，因左右受限造成雲梯車無法升高，消防局有兩台雲梯車，第二台就順利救援並未延誤救災，兩台都在現場進行救援，目前是6死6傷。

林建男指出，出租套房每層樓都有裝璜且堆滿雜物，所以每下一個樓層無法做水平避難，現場整個現場都已經消失，每個樓層都有一個裝璜的門；樓梯都堆滿雜物幾乎無法上去，樓梯間堆滿雜物救災時是緩慢且有難度並影響救災，加上煙囪效應，不是安全梯是自動梯造成熱煙無法渲洩，人命傷亡比較嚴重。

林建男表示，現場沒有防火門，只有早期的鐵門，初步研判有些受傷民眾是要避難造成傷亡，有些弱勢者在逃生時較慢，救災人員無法從樓梯上去就會影響搜救。這出租套房有要求滅火器、室內消防栓等，它設備是完整的，火災發生時有發生作用，隔璧97號住戶已有動作，後續全部燒起來無法聽到火警的警報聲。

林建男說，延燒快速是煙囪效應，左上方有無線基地台卻無法打開散熱，後面才破壞打開來散熱，安檢時火警廣播、室內栓、發電機都正常的，沒有不合個項目，主要是梯間每一層走廊都有雜物，只要燃燒就會阻礙救援。

陳姓婦人表示，她的朋友兩人同住一間套房，她曾多次到大樓內，平日大門及電梯都被雜物堵住，租住戶大多經濟狀況不是很好，租金每個月大概3、4000元左右。她朋友住在大樓內已經5、6年，昨天在睡覺時住在六樓，聽到鄰居大喊火災才醒過來逃難。