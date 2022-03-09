52歲韓團「酷龍」成員具俊曄昨(8日)宣布與大S（徐熙媛）在韓國登記結婚後，今便趕到台灣接受10天隔離，準備見大S及其家人、孩子。具俊曄抵台後相當遵守台灣的防疫規範，稍早經由寰宇商務中心工作人員協助用手機申報健康聲明書，接著再搭車前往防疫旅館，所選的飯店出爐，並非S Hotel而是信義區的瀚寓酒店，與大S在台北的住所僅隔2公里之遠。

具俊曄下午1點18分抵達防疫旅館，飯店工作人員在半小時後送上幾杯可爾必思給現場守候的媒體，並表示是徐小姐（意指大S）特別交代，因為防疫規定無法親自出門打招呼很不好意思，也不忘喊「各位媒體辛苦了」。至於具俊曄此次居住的房型，飯店工作人員表示不便透露。

具俊曄稍早已經進入瀚寓酒店。（圖／孫伊萱攝）

大S託人替媒體送上飲料。（圖／孫伊萱攝）

瀚寓酒店有「台北最貴隔離旅館」封號。（圖／孫伊萱攝）

飯店工作人員表示目前住房率6成，包早、中、晚餐，若要另吃下午茶或宵夜可叫外送，再請櫃台人員代送，若大S想為新婚夫送上愛的便當，得請工作人員代送，這10天也只能透過視訊或電話與丈夫聯繫。

具俊曄昨接受韓媒訪問，開心承認終於在52歲這年完成終身大事，他直言去年聽說前女友大S離婚後，便決定撥通電話關心，幸好大S的手機號碼20年來未變，才能讓兩人再續情緣，他也坦承一聽到大S聲音，過去熱戀的記憶和感覺都浮上心頭，但因為台灣防疫規定目前不是親屬無法進入台灣，具俊曄便多次向大S展開求婚。

具俊曄稍早經由寰宇商務中心工作人員協助用手機申報健康聲明書。（圖／陳麒全攝）

具俊曄坦言，知道到了台灣無法馬上見大S，必須先經歷10天的隔離期，但他樂觀表示，相信這段期間可以用視訊聯繫，還是可以透過手機看到大S的臉，他也不擔心兩人久違未見會失望，直說：「愛熙媛的一切」，他愛屋及烏，更期待和大S的孩子與家人正式見面。

稍早，具俊曄搭乘韓亞航空的OZ-711班機於上午11時抵達桃園機場第二航廈，他身穿綠色軍裝大衣、藍色上衣，看來相當有型，一路上開心笑意藏不住，不僅拿手機自拍，更禮貌地向與在場媒體揮手和彎腰鞠躬致意，離開機場後他隨即搭防疫計程車赴台北基隆路上的Hanns House 瀚寓酒店，該飯店有「台北最貴隔離旅館」封號，一晚至少要台幣8000元，10天下來至少也得燒台幣8萬元，但因地利之便，與大S的住所信義區松勇路上的「台北信義」僅隔2公里，恐也是考量重點之一。