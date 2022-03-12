中油110年僱用人員甄試第二試在12、13日兩天，於台北、高雄兩考區進行，報考人數有1萬2,168人，進入第二試人數為1,631人，預計錄取898人。

中油表示，本次甄試預計於4月8日公告錄取名單，經第二試合格者，依各該類別分區之錄取名額，按甄試總成績高低順序錄取，並依志願分發至服務單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。

中油強調，為提升考試公平性、防止舞弊情事及再次確認應考人之專業知識與能力符合公司進用標準，於第二試時進行複評測試，複評測試結果如與第一試（筆試）成績差距過大者，將作為第二試合格與否之重要參據。

中油本次甄試招考對象為高中（職）以上學校畢業者，共計招考19類別人員，第一試以筆試方式辦理，第二試為複評測試、口試及現場測試。第二試口試成績占總成績30％；現場測試係採合格制，不另予計分，凡任一項未通過即遭淘汰。

另為因應疫情，本次甄試進場考生及工作人員均須佩戴口罩、量測體溫及消毒手部，且不開放陪考。

中油指出，第二試應考人按其報考類別，依簡章規定之現場測試項目進行測驗。本次甄試現場測試項目分別為「現場適應性模擬」、「引體向上」、「握力測驗」、「手提滅火器跑走50公尺」、「手提滅火器跑走70公尺」（僅消防類測試）、「徒手跑走800公尺」（僅消防類測試）、「負重30公斤重物跑走50公尺」（僅探採鑽井類測試）、「辨色實作模擬」及「辨識標示牌」。