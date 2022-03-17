電源供應器廠博大(8109)110年稅後盈餘為3.87億元，年增22.75%，每股盈餘為5.28元，由於鐵道工程及工控客戶需求強勁，博大2022年上半年訂單均已敲定，博大表示，今年營運展望樂觀。

博大110年合併營收為15.08億元，年成長24.03%，營業毛利為7.27億元，年增20.71%，營業淨利為5.31億元，稅後盈餘為3.87億元，年增22.75%，每股盈餘為5.28元。

博大董事會決議每股配息4元。

由於歐洲及韓國鐵道工程建置需求強勁，且醫療精密設備、工業電腦訂單狀況很好，加上太陽能及風能等綠能市場回溫，博大上半年訂單均已敲定，整體營運展望樂觀。

博大2月合併營收為8840萬元，年減1.63%，累計1到2月合併營收為2.22億元，年增9.55%。

博大2021年在台中及無錫兩地增加40%產能，預計今年再增加約15%新產能，公司亦已在台中籌備新廠，預估新廠將比現有產能大1.5倍，以因應未來中長期訂單及高階產品需求成長。