中央第23期疫苗預約18日截止，北市副市長蔡炳坤指出，預約首日出乎預料，跟天氣一樣冷冷的，全國才預約18％，結束預約後，全國僅預約60％，北市只有41％，規畫29萬多劑接種，僅12萬多人預約，剩下17萬多劑。

台北市長柯文哲今午主持防疫記者會，他強調，打疫苗並沒有保證一定不會感染，是比較不會感染，一開始疫苗用原始種，Delta出現後效果已經不好，打滿2劑如果第2劑10至14周後，保護力剩25％，一直再突變，原來設計疫苗產生的抗體也愈來愈差，Omicron打滿2劑保護力僅50％，打到第3劑是都有效，Omicron打到第3劑，保護力有打的跟沒有打的，危險度25％，比沒有打的4分之1，一樣也不是沒有，打疫苗還是有可能感染，感染危險性下降，但重症機會也下降。

他指出，住院的危險性，打第1劑滿4周是0.65％、第2劑24周內0.33％，25周以後升到0.49％，打第3劑0.32％，打疫苗沒有保證一定不會得病，得病沒有保證一定不會住院，只是比較少，醫學是統計科學，鼓勵大家打疫苗。

蔡炳坤說，台北市目前接種第1劑達到91.8％、第2劑84.7％、第3劑41.4％，至今已經打了478萬9031劑。第23期中央預約系統，第一天16日預約出乎預料，跟以往差距太大，跟天氣一樣冷冷的，全國才預約18％，以往第一天一半就預約掉了，如今才18％，第2天全國只有54％，台北市更低一點只有36％，今天結束全國60％，北市只有41％，北市拿29萬多劑，僅12萬多預約，剩下17萬多，需要多多鼓勵。

他表示，針對65歲以上長者推出摧種措施，北市民政局媒合長者造冊，安排到13個中型接種站施打，透過里長來揪團，只要20人以上專案造冊，要打什麼疫苗，就打什麼疫苗，另安排醫生到宅接種行動不便者，3種方式再提升65歲以上長者接種率。

蔡炳坤說，至於有些民眾要接種第1、2劑，市府特別請醫院開設第1、2劑4種疫苗門診，民眾可到北市衛生局網站查詢，1整周都列出來提供掛號，1、2劑接種還是有送200元禮券持續到28日。