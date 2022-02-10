2021年初台灣本島西部出現大規模乾旱事件，許多地區分別實施減壓供水、限水、停耕等，更成為56年來最嚴重乾旱。專家表示，預測今年反聖嬰現象持續至4月，降雨預估上，未來一季降雨以正常至偏少的機率高，但3月前仍有冷空氣影響，提醒今年一期作插秧可再等等。

台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興表示，去年12月至今台灣受弱反聖嬰現象影響，對比2021上半年歷經中等強度的反聖嬰，去年上半年春雨偏少，5月底梅雨季依舊少雨，嚴峻乾旱到了6月才稍微緩和，今年未來一季天氣不會像去年上半年反聖嬰導致春雨偏少。

賈新興指出，因冬季以來降雨偏多、環境濕度高，且近來日夜溫差大，部分栽培田區水稻稻熱病已現蹤，尤以禾央氈較為明顯，發生初期若未適時防治，造成田間病菌密度升高，病害可能快速擴展。

賈新興說，預測超過7成機率弱反聖嬰現象將持續到4月，2月到3月預計還是有冷空氣影響我們，3到4月後台灣有逐漸回暖機率，一般農民一期作大概是在農曆春節後開始插秧，提醒今年插秧不要太早。

根據中央氣象局預報顯示，周五(11)、周六(12)東北季風稍減弱，氣溫稍回升，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨；下周日(13)受鋒面影響，中部以北及東半部地區轉為有短暫陣雨，南部地區亦有局部短暫陣雨。下周一(14)鋒面通過及東北季風增強，各地天氣明顯轉涼，北部、東半部地區及中南部山區有短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲。