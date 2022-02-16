根據DIGITIMES Research分析師陳一帆觀察，東南亞國協(ASEAN，東協)為全球第七大汽車生產地區，2021年汽車產量逾350萬台，超越2020年的285萬台，預期2023~24年可恢復疫情前水準。東協生產的汽車除用於內銷，亦出口至紐澳、中東等地區，2022年生效的區域全面經濟夥伴協定(RCEP)可望進一步提升東協汽車產業地位。目前東協多數國家汽車普及率仍偏低，加上未來人口與人均所得具成長空間，預期將帶動此後數十年汽車產銷量成長。

2021年前3季東協汽車產量僅次於中國、北美自由貿易協定區(NAFTA)、歐盟、日本、印度、南韓。惟在疫情衝擊未解、車用晶片短缺等影響下，預期東協2023~24年方能恢復2019年汽車產銷規模。

東協為汽車淨出口國，主要銷售地區包含紐澳、中東、日本和中國；車用零組件主要進口來源為日本、中國和德國。在取得6個東協成員國，及日、中、澳、紐、韓等批准後，RCEP已於2022年1月1日生效，在這些合作國家間，汽車與零組件關稅將逐年降低，加上東協人力成本低於其它RCEP簽署國，預期將吸引車廠及零組件廠於東協擴產或設廠。

東協國家依汽車產業發展狀況可分為五類，以泰國、馬來西亞、印尼、越南、菲律賓為重點國家。參考聯合國(UN)和世界經濟論壇(World Economic Forum)推估，2030年前此五國人口及人均所得將逐年增長，亦可望刺激汽車市場擴大，日本總研(The Japan Research Institute)更預期2030年東協汽車銷量將逾1000萬台。