中央氣象局表示，東北季風及華南雲雨區東移影響，北部及東北部天氣濕涼，周五(28日)起鋒面接近，降雨區域擴大，周六(29日)全台都可能降雨，(30日)小年夜起，東北季風再度增強，北部及東北部天氣較涼，預估冷空氣會影響到初二，初一清晨將創這波冷空氣的最低溫，恐下探10度。

明天(25日)東北季風持續影響，北部及東北部天氣有涼意，其他地區早晚亦涼；預測各地低溫約16至19度，高溫在北部、東北部及東部約19至22度，中部及東南部約24、25度，南部可達27度；由於華南雲雨區東移，除北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區也有零星短暫雨。

24至25日定量降水預報。(圖/氣象局)

周三(26日)東北季風持續影響，北台灣仍有涼意，其他地區早晚亦涼；水氣會稍減，東半部地區仍有局部短暫雨，北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

周四(27日)東北季風減弱，是本周天氣相對較穩定的一天，北台灣氣溫稍回升，東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周五(28日)鋒面接近及南方雲系北移，降雨區域擴大；東半部及南部地區有短暫對流性陣雨，北部及中部地區也有局部短暫雨；返鄉旅客請留意因降雨而造成路面濕滑情形，行車用路請注意安全。

周六(29日)鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部天氣又轉涼；水氣偏多，全台都可能降雨，北部、東半部及南部地區有短暫陣雨，中部地區也有局部短暫陣雨。

下周日、下周一(30日小年夜、31日除夕)東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

2月1日(年初一)東北季風稍減弱，2日(年初二)、3日(年初三)東北季風再增強，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。