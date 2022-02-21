去年受疫情影響有部分節目取消或延期，2022年春天藝術節蓄積能量，以更精彩的節目重磅回歸。將近40檔、72場包括音樂、戲劇、舞蹈、親子、傳統戲曲等演出，準備與市民一同度過後疫情時代的藝術春天。

在和煦晴朗的3月天，帶著野餐墊，和家人大手牽小手，在草坪席地而坐，聆聽交響樂團現場演奏，跟著旋律隨興搖擺，正是高雄人專屬的藝術走春。號稱沒有椅子的音樂會「草地音樂會」，是每年高雄春天藝術節的重頭戲，今年主題分別為印第安納瓊斯《法櫃奇兵》，還有台灣電影系列《影．響 台灣II》，高雄市交響樂團現場演奏磅礡配樂，配合大螢幕裡的電影情節，讓民眾一邊享受草地星空的悠閒自在，一邊跟著震撼人心的音樂和畫面，感受身歷其境的藝術饗宴。

「草地音樂會」由交響樂團現場演奏，結合大螢幕畫面，吸引許多人年年朝聖，在草地上聽音樂、看電影，用最輕鬆的方式，享受音樂帶來的聽覺饗宴。(圖片提供/高雄春天藝術節)

以城市之名，自創、自製、自辦與自銷的高雄春天藝術節，帶來從交響樂到中西跨界、現代舞到歌仔戲等全方位演出，展現高雄豐沛的藝術生命力。2022年高雄春天藝術節從2月至7月，橫跨冬春夏，超過23組海內外團隊輪番競演。今年表演空間結合台灣燈會愛河灣、衛武營雙會場，新揭幕的高流中心也加入陣容，因應全球疫情變化，表演場地也延伸至線上，英國紙電影劇團的戲劇《馬克白》和阿喀郎．汗舞團的舞劇《小異鄉人》透過網路跨時空演出。

旗艦演出《船愛》是一齣虛實光影歌仔音樂劇，把衛武營變成一艘大船，溯源大航海時代，重現島嶼上的歷史與傳說。(圖片提供/高雄春天藝術節)

今年適逢台灣燈會，配合燈光主題，藝術家們也結合光影和環境，展開全新創作。虛實光影歌仔音樂劇《船愛》把衛武營變成一艘大船，透過交錯燈光，讓觀眾走入1960年代的鹽埕、大溝頂、七賢三路的繁華歲月，如同大海般壯闊的燈戲，演繹島嶼上種種歷史與傳說，喚起我們都是來自海洋的記憶。以光影入戲、結合十一團二校的龐大演出團隊，不僅為春天藝術節寫下里程碑，也是台灣首度以戲劇形式呈現的燈會主燈。

以愛河灣為舞台舉行的「環境舞蹈」系列，透過徵選計畫選出高雄在地四舞團，引入光影為創作主軸。索拉舞蹈空間舞團在海豚步道演出《渡鴉》，運用背光照耀，創造出瑰麗而虛實的光影美感。高雄城市芭蕾舞團《城市之光》，選擇在高流珊瑚礁群臨海露台，演繹出羅馬神話中諸神的故事，觀眾也彷彿置身愛琴海畔的神殿，隨舞者的身姿領略喜樂與哀愁。另外還有藟艸合作社的《跟屁蟲》、01舞蹈製作《白夜》兩劇，期待觀眾在光環境與地景交錯下，感受舞蹈藝術的翩然美好。

「環境舞蹈」系列計畫是高雄扶植在地團隊為優先的演藝扶植創作計畫。4組舞團以光影為主軸，突破廳堂觀賞框架，在愛河畔打造環境、光影及舞作的共生共創。(圖片提供/高雄春天藝術節)

繼3月草地音樂會之後，4月兒童節到來，主辦單位精心製作結合音樂、繪本、故事三合一的親子音樂「繪」《寶島妖怪佇佗位？》、《勇敢小火車》，讓大小朋友悠游有故事的音樂童話。5月開始高雄市國樂團攜新節目《綻放》、《放電旅程》登場，其中《放電旅程》特邀2屆Red Bull 3Style全球DJ大賽台灣總冠軍丁培倫DinPei跨結聯演，強勁的電音脈動打開國樂新格局，聽嘻哈節奏與二胡、古箏互尬，混音裡刷出電音神采，跳入放電旅程的節奏漫遊。

「春藝小劇場系列」跨界戲劇、馬戲、舞蹈、音樂等展演形式，圖為秋杉所在之作品《不存在的金烏》。圖片提供/高雄春天藝術節)

戲劇方面，春藝歌仔戲系列邁入13周年，將推出經典與創新併現的精采舞台，小劇場也將帶來跨領域、零距離的創意演出。而近年幾乎是場場爆滿的高雄春天藝術節自製歌劇，今年推出歌劇大作《蝴蝶夫人》仍由澳洲國際劇場名導馬修巴克利執導，邀請林玲慧與來自美國的理查‧卓克希爾擔綱女男主角，將打造出全新風韻的《蝴蝶夫人》，值得觀眾期待

今年春天，和藝術有個約會。在高雄春天藝術節，讓動人的音符伴隨春風縈繞耳畔，多元創作展演打開感官新象限，為這座城市每個人帶來溫暖的感動力量。

• 2022高雄春天藝術節

時間：2022年2月〜7月

網址：高雄春天藝術節官方網站

FB：高雄春天藝術節 (Kaohsiung Spring Arts Festival)

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本文作者:Naru