尋訪依稀散發海潮味的鼓山老市街，擁抱洋溢藝術氣息的高雄美術館。新通車的輕軌C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站，雖然短短2.08公里，卻是首度串連輕軌與台鐵路線，灣岸區與美術館特區一線通，讓高雄生活圈更為緊密。

高雄輕軌最美路段，C17鼓山區公所站至C20台鐵美術館站。(攝影/Carter)

美術館x鼓山老街交通玩樂一路通

有綠意盎然的柴山相隨，空氣中夾雜著海水的鹹味，晴朗天空下蜿蜒於鼓山的輕軌路段和茵綠草地，在地面融合畫出一道優美的平行線，輕軌新開通的鼓山段帶著市民穿越古今時空，從鼓山老街的山海回憶，走入美術館區的藝文視野。

高雄輕軌與台鐵系統交會於美術館站，串起完整交通路網。(攝影/Carter)

在跨年迎接新年之際，高雄市民日常搭乘的大眾運輸交通工具便利性再升級，輕軌C18鼓山站、C19馬卡道及C20美術館站連接內惟到鼓山，串聯區域間醫療、教育、百貨、觀光等多功能運輸，尤其鼓山站與台鐵鼓山站僅數步之遙，是輕軌開通5年來首度與台鐵系統交會，開通後代表高雄的交通路網更形完整。

一起搭乘輕軌來趟小旅行，從位於灣岸的哈瑪星拐彎轉入鼓山老街，視野從開放明媚的藍色海洋變成了廟宇、住宅和老房子交錯的密集街區，即使坐在車廂中，依然能感受撲面而來的老高雄氣息。哈瑪星是從小漁村發展的高雄起始點，街巷中保留許多港灣居民的起家厝，有些變身成別具風情的老屋咖啡，是年輕旅人觀光駐足的熱點。面對港灣的哨船街，新開幕的選物店兼民宿「小水坑」，綠意盎然的觀葉植物和店主風格選品，呈現老鼓山的有機生活，走上三樓陽台，鼓山漁港映入眼簾，停滿漁船的寧靜港灣像是一幅風景明信片，整個人彷彿就被遺忘在時空裡。

「書店喫茶一二三亭」老屋咖啡結合書店，彷彿搭乘時光機重返昭和時代。(圖片提供/MOOK)

想要對鼓山舊事多一些認識，可以到「書店喫茶一二三亭」，這間由百年日本料亭改建的書店咖啡，從古老的木窗框；以及隨意擺放的古董老件，仍能感受日治時期的鼓山風貌。在瀰漫的咖啡香氣中，閱讀著高雄老故事，跟著字裡行間漫遊鼓山的前世今生。

在「書店喫茶一二三亭」點一杯精品咖啡，沈浸在閱讀時光中，是在鼓山老街區中最悠閒不過的享受。(圖片提供/MOOK)

同樣藏身在街巷裡的預約制老屋咖啡「器味」，則是以獨得的比利時老件瓷器和咖啡甜點做結合，展現老鼓山東西融合的獨特面貌，老房子的藍色花紋壁磚和歐洲唐草花紋盤、50年代普普風餐具相互搭配，原來在鼓山舊市街，也可以生活出老派歐風的氣質。

選物咖啡「器味」使用比利時的老件餐具盛裝咖啡和甜點，和老房子種種細節互相搭配，形成獨樹一格的美感情調。(圖片提供/MOOK)

搭乘輕軌駛入鼓山的行政中樞「鼓山區公所」站，從這裡可以進入南壽山登山口，一旁的壽山動物園正在修園整建，預計於今年秋天重新開幕，以全新面貌迎接大小訪客。穿越熱鬧的鼓山街頭後巷，經過可轉乘台鐵的鼓山站，列車接著來到輕軌「臺鐵美術館」站，映入眼簾的先是一片蔥鬱寬闊的綠地，與周遭「內惟埤」獨有的濕地環境結合，高雄市立美術館既是南方的當代藝術中心，其環境優美的步道及人工湖水域等，更成為市民親近自然的休憩場域，新啟動的「內惟藝術中心」計劃，預計將高美館打造成為和自然景觀共融的藝術地標，結合周邊馬卡道路與兒童美術館，讓藝術與生活零距離。

美術館規劃展覽區、湖區、雕塑園區、生態公園、兒童美術館，未來將整建打造為新的藝術地標「內惟藝術中心」。(攝影/陳建豪)

從哈瑪星到美術館，反映了高雄數百年來的發展光譜，哈瑪星是高雄從漁港發展的起點，而以美術館為首的新興區域，則代表未來文創翻轉的城市新氣象，新開通的輕軌鼓山段，便利高雄生活連結同時，也串聯起古今時空，在輕軌節奏下，引領旅客探索高雄獨特的文化底蘊。

漫步鼓山街區，走訪日治古蹟武德殿，感受清幽雅致的悠閒氛圍。(圖片提供/MOOK)

• 高雄市立美術館

地址：高雄市鼓山區美術館路80號

時間：09：30～17：30，週一休

• 小水坑WOMB

地址：高雄市鼓山區哨船街66號

• 書店喫茶一二三亭

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

時間：10：00～18：00

• 器味。urban scent

地址：高雄市鼓山區登山街35號

本文作者：李瑰嫻