輕軌遭撞，4片飾板受損。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄輕軌又被撞了！一輛輕軌列車從C7軟體園區站往C6經貿園區站，遭一輛欲右轉的汽車擦撞，高捷公司表示，初步估計，輕軌車體共有4片飾板受損，如採新品更換，連工帶料可能需破百萬，如後續警方確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將會進行求償，而這起也是今年第6件輕軌遭撞事故。

警方調查，30歲的范女駕駛27日近13時，開車從成功二路右轉要進入停車場時，與輕軌列車發生碰撞，所幸現場無人受傷，雙方當事人酒測值均為沒有酒駕。

高捷公司表示，事故初步判斷疑為汽車未遵守交通號誌燈號違規右轉，輕軌列車前方車頭有局部損傷，後續於經警方現場鑑識完畢，事故列車已可移動，該線已恢復正常營運。

目前初步估計，輕軌車體共有4片飾板受損，如採新品更換，連工帶料可能需破百萬，如果後續確定肇事責任為汽車違規，高捷公司將會進行求償。

而這起事故已經是今年第6件，高雄市政府捷運工程局與高捷公司呼籲，行經輕軌運行路段，應減速慢行並遵守相關交通號誌指引，切莫違規搶快，以免發生事故，屆時不但有損害賠償問題，交通違規罰款之外，視情節狀況亦有可能以公共危險罪論處。