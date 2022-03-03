行駛中的輕軌列車上行往凱旋公園行經大公路和鼓山路口時，因停電突然停擺。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

台17線道路的交通號誌停擺。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台今（3)日上午近9時20分許，傳出大停電，其中高雄市區道路的交通號誌幾乎停擺，高雄市消防局指出目前電梯受困人數共受理22件，案件仍持續增加中，正派員執行搶救任務；此外，行駛中的輕軌列車上行往凱旋公園行經大公路和鼓山路口時，因停電突然停擺，另有下行往美術館站的列車行進中也停駛，目前正等待電力恢復。