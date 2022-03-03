全台大停電 高雄輕軌停駛、道路交通號誌停擺 10:052022/03/03 中時 石秀華 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 輕軌下行往美術館站的列車行進中遇大停電停駛，目前正等待電力恢復。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行駛中的輕軌列車上行往凱旋公園行經大公路和鼓山路口時，因停電突然停擺。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 台17線道路的交通號誌停擺。（翻攝照片／石秀華高雄傳真） 全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光 訂閱影音： 中時新聞網 全台今（3)日上午近9時20分許，傳出大停電，其中高雄市區道路的交通號誌幾乎停擺，高雄市消防局指出目前電梯受困人數共受理22件，案件仍持續增加中，正派員執行搶救任務；此外，行駛中的輕軌列車上行往凱旋公園行經大公路和鼓山路口時，因停電突然停擺，另有下行往美術館站的列車行進中也停駛，目前正等待電力恢復。 全台大停電 桃園9區逾19萬戶受影響 大停電新北交通大亂 侯友宜指示警察局全員出動 #大停電 #停擺 #停駛 #交通號誌 #電梯受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全台大停電 工業區、加工出口區全遭殃 10:352022/03/03 財經 全台大停電 中市10區41萬5千戶停電 10:312022/03/03 生活 台電低頻卸載全台大停電 桃園逾19萬戶停電 10:062022/03/03 生活 全台大停電 宜蘭縣3.7萬戶停電 10:212022/03/03 生活 全台大停電 侯友宜：政府有責任講清楚電力發展路徑 10:242022/03/03 政治 嘉義7萬戶受全台大停電影響 嘉義市已恢復供電 10:302022/03/03 生活 全台大停電「北市驚傳13起電梯受困」居民哀鴻遍野 09:562022/03/03 社會 全台大停電 興達發電廠澄清：沒有爆炸！ 10:042022/03/03 生活 全台大停電「博愛特區正常供電」民眾戲稱：兩個世界 10:172022/03/03 生活 直擊北市富邦大樓火警 濃煙猛竄民眾困頂樓求援 10:382022/03/03 社會 北市105處交通號誌故障 柯文哲也在趕行程：請大家開車小心 10:252022/03/03 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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