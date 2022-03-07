近年來發生數次大停電、引發民怨，其中3月3日停電事故就讓不少民眾怒批「台灣就是缺電」。國民黨立委李貴敏表示，台灣靠著科技出口聞名全球，如此大規模的停電會造成國際間對台灣留下壞印象，把長久以來建立的名聲給摧毀。

在民進黨執政下，台灣近5年來早已發生4次大停電，分別是2017年8月15日停電、2021年5月13日停電、2021年5月17日停電及2021年12月12日停電，這次303大停電已是近年第5起大規模停電事故。李貴敏在臉書表示，大停電不但造成民眾不便，影響全民生活，更嚴重的是各工業與核心產業蒙受嚴重損失，產值受損不說，還會留下「台灣電力供應極不穩定」的國際印象，影響非常惡劣。

李貴敏指出，台灣是以出口為導向的淺碟式經濟，國際聯繫密切，更有很多外商在台灣，如此嚴重的停電事故等於告訴全世界台灣缺電，並且隨時會停電，如此一來外商在投資、做生意的時候，也會擔心產品是否可能會受到停電、停水等問題所影響，等於把台灣長久以來建立的高科技名聲給全部摧毀了。

李貴敏強調，斷電、缺電早已是國安問題，若不用國安層次高度思考，依舊頭痛醫頭、腳痛醫腳，不去通盤解決能源轉型與缺口問題，只會讓缺電問題不斷發生！