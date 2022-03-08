台中南區建國北路的消防栓，前方5公尺處緊臨交通號誌與車道，機車族夜間如沒看清楚，有衝撞疑慮。（盧金足攝）

「小心，別撞上！」台中市南區建國北路一處慢車道，車道紅線旁設置消防栓，前方5公尺處還有交通號誌燈，成機車族的「霸道」地雷；交通局8日指出，建國北路單向為2線車道交通量大，路側禁停紅線外設有消防栓及交通號誌，將遷移交通號誌及控制器；水公司也將盡快改善維護用路人安全。

市議員羅廷瑋表示，有民眾投訴指南區建國北路，在中山醫學大學前的慢車道紅線旁設置消防栓，近年來雨淋日曬消防栓褪色嚴重，機車族一不小心就有可能撞到。

羅廷瑋批評，本來是救災的消防栓成霸道危險設施，加上消防栓前方5公尺處設置交通號誌燈與管理燈箱，騎車族有閃避不及的困擾。

他強調，建國北路為重要幹道，是往來中山醫院及烏日高鐵站必經之處，因路面不寬，該路段由雙黃線分隔，為汽、機車共用行駛道路，稍不注意消防栓設置地點，駕駛或用路人有可能撞上堅硬的消防栓。

會勘過程中，羅廷瑋多次看見機車騎士與消防栓的距離甚近，氣憤的表示，不能枉顧人命，呼籲市府與水公司不要因發生交通事故才要調整，與中山醫學大學等相關單位共同會勘，希望改善消防栓與交通號誌燈移至適當處，保留安全空間給用路人。

自來水公司指出，該地上式消防栓存在當地多年，當時因區域性質、消防設備、人口密度、建築物等其他相關因素設置，現因消防栓設立位置安全堪虞，研議改善為地下式救火栓。

交通局長葉昭甫表示，建國北路路側禁停紅線外設有消防栓及交通號誌，地方反映機車靠車道右側行駛時，恐與設施物發生碰撞，經交通局與議員現場勘查，評估號誌可再向路外移設，交通局將盡速確認相關土地屬性後辦理號誌及控制器遷移。