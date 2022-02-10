農曆新年後，西洋情人節就緊接而來，如果心中還沒心儀的對象，或想告白不敢開口，那還不趕快抓緊時間，到月老廟走一趟，讓月老幫你牽起愛情的紅線，攜手另一半共同迎接浪漫的情人佳節。Social Lab社群實驗室本次透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內「月老」話題的網路聲量表現，公布網友參拜月老的6大熱議廟宇網路聲量排行榜，與參拜月老的5大禁忌有哪些。

觀察網友關於月老廟的討論發現，「霞海城隍廟」的聲量最多圍繞在其快速、有效率牽起紅線的能力，如「假日剛拜完，禮拜三就開始跟人聊天」、「超有用，拜完兩個月交到男友了」等，讓網友紛紛感到羨慕，表示也要趕快來去求個姻緣。

全台Top 6熱門月老廟網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而想要脫單的民眾也會提到可至「艋舺龍山寺」、「日月潭龍鳳宮」參拜，更提到這兩間廟宇的月老是以「靈驗」跟「保證脫單」著稱，如就有網友分享經驗說「拜過龍山寺，當時已有目標，現在是我老婆了」等。另外，位在台南的「祀典大天后宮」跟彰化鹿港的「大天后宮」更分別以讓感情更升溫、姻緣美滿而聞名，也吸引一些已經有對象的網友前來參拜。

網路上有關「拜月老的注意事項」也蔚為話題，其中「服儀要整潔」最受網友熱議，不少民眾提到在參拜月老時服裝儀容一定要乾淨整潔，且不可穿著邋遢，如說到「別戴著帽子、太陽眼鏡，不然對神明十分不敬」、「也別穿太暴露」等，認為服儀端莊才能展現自己想求姻緣的誠意。

拜月老5大注意事項網路聲量排行榜。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

另外，也有許多網友建議拜月老的供品可多選「甜食」，不僅可祈求一份甜蜜的感情，還是要甜月老的嘴，讓祂多多幫你說好話，就有網友分享經驗「之前帶過產季水果，一次就有聖筊了」，另外也有人熱心提醒說「還要記得供品要雙數喔」，不僅吉利也才能更快認識到適合的對象。

拜完月老後最重要的便是求一條「紅線」回家，但民眾也提醒，「紅線不能強求」，更不能請人代抽，如果求無聖筊也別氣餒，也許只是緣分未到。而「雨傘不入廟」除了是不影響其他參拜的民眾外，又因「傘」與「散」發音相近，擔心「緣分散開」的網友也提醒應避免帶傘入廟參拜。

從網友的討論中可看出，「拜月老」已成了台灣民間盛行的文化信仰之一，不少單身民眾每當提及求感情、求姻緣等話題，「月老」總是形影不離，但儘管如此，建議民眾祈求月老之餘，還是要積極提升自己、拓展人脈，等到緣分接近時，自然會修成果。