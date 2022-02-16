車體小刮傷他妙招「一點」解決 但結局網怒了：根本不能開

這已經不是刮傷問題，是「能不能開」的問題！1名網友日前用小刷子沾白色油漆，將轎車一處極小的刮傷痕跡1秒塗掉，他還很自滿地拍下影片，稱「點個漆就好了，花那麼錢烤漆幹嘛」，不過影片後半部分卻讓其他網友傻了，因為鏡頭拉遠後，車體的後半截根本已全部撞爛，網友笑說「這漆應該要點在眼睛上」。

有網友在臉書「爆廢公社二館」發表1則影片，影片中他拿白色油漆、類似白色修正液的物品朝轎車車體一處極小的刮傷抹去，細小黑色痕跡因此被白漆蓋上而消失，他後來將影片PO上並發文提到「我就說這小刮傷點個漆就好了，花那麼多去烤漆幹嘛呢？」

網友用小刷子沾白色油漆，將轎車一處極小刮傷痕跡1秒塗掉，他還很自滿地拍下影片，不過影片後半部分卻讓其他網友傻了，因為車體後半截根本已全撞爛。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

不過影片後半部分卻有驚人反轉，原來該車的後半車體已經「全被撞爛」，行李箱凹陷、板金扭曲，嚴重的損傷根本已不是簡單的「小刮傷」，而是完全無法再上路了，短短9秒的影片讓大批網友發笑，累積超過5千個讚。

網友紛紛留言「好可憐喔，不想面對現實」、「小傷用小漆，大傷用整桶」、「這漆應該要點在眼睛上了」、「後勁很強大」、「拿5加侖用潑的不好嗎」、「真的站遠點就看不到了欸」、「觀念正確....欸欸欸不是啊這不是掉漆而已吧」、「很執著那個黑點」、「真的點個漆就好，點漆完就直接報廢了」、「很好，還要99.99999%需要處理」、「這是遺體美容師的概念嗎?（車的遺體）」。