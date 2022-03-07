303全台大停電，新北市多個社區的對講機、螢幕等設備因而受損，新北市議員葉元之就接獲社區反映，維修費估計要花費近10萬元。葉元之表示，損失不該由民眾負擔，據律師指出，民眾最高可請求3倍的損害賠償，他將協助社區向台電求償，爭取民眾應有的權益，若有相同問題的社區也可向他服務處反映。

律師李岳洋表示，依據消費者保護法第7條規定，台電本身是屬於提供一定服務的企業經營者，此種停電的行為造成民眾損失，民眾可依消保法第51條，最高可請求3倍的損害賠償。

葉元之說，他已接獲多個社區反映，303停電後復電，導致各社區有不同的電器設備故障，有的是消防授信總機螢幕面板，有的則是電燈控盤及對講機，根據損害的程度，有社區預估要花近10萬元維修。

葉元之指出，在去年517大停電後，有社區的監視螢幕燒壞，事後修了上萬元，台電一開始本來說要負責，但後來卻不了了之，社區也就自認倒楣，這種態度實在讓人無法接受。

葉元之強調，蔡英文總統已上任近6年，但遲遲不願意改善電網，導致高雄一個電廠出問題，全台就大停電，造成百姓的損失，還要出錢維修自己的設備，這筆錢不該由小市民來負擔，所以他要找律師協助社區向台電求償。